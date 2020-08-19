الزمالك يحصل على حٌكم بحق رعاية عمر جابر من بيراميدز

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 - 17:51

كتب : أحمد شوقي صلاح

عمر جابر - بيراميدز - المصري

تحصل نادي الزمالك على حٌكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأحقيته في الحصول على حق رعاية عمر جابر لاعب الفريق السابق من نادي بيراميدز فريقه الحالي.

وأعلن نادي الزمالك تحصله على حٌكم بأحقيته الحصول على مبلغ 89 ألف دولار من بيراميدز كحق رعاية لـ عمر جابر.

وقد تلقى النادي صورة رسمية من الحكم تمهيدا لتقديمها لنادي بيراميدز للحصول على حق الرعاية.

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وكان الزمالك قد تقدم بطلب عبر نظام TMS بتاريخ 25 يوليو الماضي، والذي تم البت فيه اليوم الأربعاء.

عمر جابر لعب في نادي الزمالك طوال حياته وحتى انتقل لفريق بازل السويسري عام 2016، ومنه انتقل معارا إلى لوس أنجلوس الأمريكي عام 2018 ثم انضم لهم بشكل كامل.

صاحب الـ28 عاما يلعب في صفوف بيراميدز منذ عام 2018 بعدما انتقل لهم قادما من الفريق الأمريكي.

ويملك عمر جابر 27 مباراة دولية رٌفقة منتخب مصر منذ عام 2011، إذ كان فردا في قائمة الفراعنة في بطولات أمم إفريقيا 2017، وكأس العالم 2018، وأمم إفريقيا 2019.

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في الدوري بيراميدز الزمالك عمر جابر
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