جازيتا ديللو سبورت: تشيلسي يريد بيرنارديسكي من يوفنتوس

يريد نادي تشيلسي ضم فيدريكو بيرنارديسكي الجناح الإيطالي لفريق يوفنتوس.

وحسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن تشيلسي سيتحركون نحو بيرنارديسكي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

جازيتا ديللو سبورت كشفت أيضا بأن يوفنتوس مٌتحمسون لبيع بيرنارديسكي، إذ أن أندريا بيرلو المدرب الجديد ينوي أخذ الفريق لاتجاه آخر.

صاحب الـ26 عاما ارتبط باسم مانشستر يونايتد في الآونة الأخيرة، فيما دخل تشيلسي على خط المراقبة بجانب أتليتكو مدريد.

بيرنارديسكي انضم ليوفنتوس في عام 2017 قادما من فيورنتينا. إذ شارك في 108 مباريات. سجل فيهم 10 أهداف وصنع 15 آخرين.

من جهة أخرى، يريد تشيلسي ضم كاي هافيرتز لاعب وسط باير ليفركوزين، والفريق الألماني منحهم مٌهلة حتى 28 أغسطس للموافقة على شروطهم.

كان تشيلسي قد أعلن ضم حكيم زياش الجناح المغربي لفريق أياكس أمستردام الهولندي بالفعل في أولى صفقات الفريق الصيفية.

video:1

اقرأ أيضا

الزمالك يحصل على حٌكم بحق رعاية نجمه السابق

وليد صلاح الدين: تمنيت VAR في دربي 92

دونجا: حكم الفيديو لم يكن سيحتسب ركلة جزاء في 2003