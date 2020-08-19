جازيتا ديللو سبورت: تشيلسي يريد بيرنارديسكي من يوفنتوس

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 - 20:18

كتب : FilGoal

فديريكو بيرنارديسكي - يوفنتوس

يريد نادي تشيلسي ضم فيدريكو بيرنارديسكي الجناح الإيطالي لفريق يوفنتوس.

وحسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن تشيلسي سيتحركون نحو بيرنارديسكي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

جازيتا ديللو سبورت كشفت أيضا بأن يوفنتوس مٌتحمسون لبيع بيرنارديسكي، إذ أن أندريا بيرلو المدرب الجديد ينوي أخذ الفريق لاتجاه آخر.

أخبار متعلقة
خيمينيز: لطالما أحببت لامبارد وتمنيت اللعب معه في تشيلسي فابريزيو رومانو: عرض تشيلسي لضم هافيرتز مازال بعيدا بـ20 مليون يورو عما يطلبه ليفركوزن تشيلسي يصرف النظر عن أوبلاك ويركز بقوة لحسم صفقة نيك بوب أوبلاك: اهتمام تشيلسي؟ ليس الوقت المناسب للحديث عن ذلك

صاحب الـ26 عاما ارتبط باسم مانشستر يونايتد في الآونة الأخيرة، فيما دخل تشيلسي على خط المراقبة بجانب أتليتكو مدريد.

بيرنارديسكي انضم ليوفنتوس في عام 2017 قادما من فيورنتينا. إذ شارك في 108 مباريات. سجل فيهم 10 أهداف وصنع 15 آخرين.

من جهة أخرى، يريد تشيلسي ضم كاي هافيرتز لاعب وسط باير ليفركوزين، والفريق الألماني منحهم مٌهلة حتى 28 أغسطس للموافقة على شروطهم.

كان تشيلسي قد أعلن ضم حكيم زياش الجناح المغربي لفريق أياكس أمستردام الهولندي بالفعل في أولى صفقات الفريق الصيفية.

اقرأ أيضا

الزمالك يحصل على حٌكم بحق رعاية نجمه السابق

وليد صلاح الدين: تمنيت VAR في دربي 92

دونجا: حكم الفيديو لم يكن سيحتسب ركلة جزاء في 2003

تشيلسي يوفنتوس بيرنارديسكي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مهاجم ليون: لا أعتقد أن بايرن غير قابل للهزيمة.. كان يجب أن نلعب بشكل أفضل 11 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ليلة الأبطال - فينجر: باريس سيسجل أهدافا في بايرن وأتوقع المزيد من التألق لـ جنابري 31 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ألفونسو ديفيز: لعب نهائي الأبطال حلم أصبح حقيقة.. وإحباط ميسي جعلني لا أحصل على قميصه 32 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خطوة واحدة قبل كتابة تاريخ فريد.. بايرن يقتل ليون ويتأهل لنهائي الأبطال 53 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: لم نكن في يومنا.. دجلة لعبوا أكثر مننا ساعة | الدوري المصري
بابافاسيليو: دجلة أضاع نقطتين ضد الإسماعيلي.. ويجب النظر لصحة اللاعبين ساعة | الدوري المصري
كعب عرفات يحفظ سجل بابافاسيليو.. دجلة يعود بنقطة من الإسماعيلية ساعة | الدوري المصري
لجنة أخلاقيات فيفا تبرئ إنفانتينو 3 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 آل الشيخ يكسر الصمت بـ 12 رسالة.. رفض رمضان والحزن من عاشور وهل يعوّض الأهلي؟ 2 "كل شيء تم".. تقرير إنجليزي: هدرسفيلد يوافق على عرض بيراميدز الثاني لضم رمضان 3 هدرسفيلد لـ في الجول: رفضنا عرض بيراميدز الأول لضم رمضان.. وهذا موقف المفاوضات 4 فايلر: الإصابات اربكتنا بسبب قلة أجنحة الفريق.. وهذا ما قد يحدث أمام الزمالك
قد ينال إعجابك