صحيفة أوروجويانية: سواريز لن يرحل عن برشلونة هذا الصيف

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 - 18:52

كتب : FilGoal

لويس سواريز - برشلونة - بايرن

لن يرحل لويس سواريز عن برشلونة هذا الصيف وسيستمر في الموسم المقبل على أقل تقدير حسب صحيفة "أوفاسيون" الأوروجويانية.

وحسب صحيفة "أوفاسيون"، فإن مصادر مقربة من لويس سواريز أكدت عدم رحيله عن الفريق هذا الموسم.

جوسيب ماريا بارتيميو رئيس برشلونة تحدث قبل أيام عن بعض الأسماء التي لن ترحل عن الفريق هذا الموسم، سواريز لم يكن بينهم، ولكن رغم ذلك فاللاعب سيبقى حسب الصحيفة.

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الصحيفة تقول بأن سواريز لا يشعر بعدائية من قبل الجماهير في برشلونة، ولذلك فهو لا يحبز فكرة الرحيل في الوقت الحالي رغم امتلاكه عروضا من أندية أوروبية وغير أوروبية لضمه.

ورغم ذلك، كشفت الصحيفة إن رحيل سواريز لن يكون مستبعدا أيضا رغم غبته في الاستمرار، لكن يبقى رحيله ممكنا في حالة رغب بارتيميو في ذلك.

صاحب الـ33 عاما صرح في وقت سابق بأنه يؤيد تعاقد برشلونة مع مهاجم جديد لمساعدته في خط الهجوم، ويكون خليفة له بعد الرحيل.

سواريز شارك في 36 مباراة هذا الموسم مع برشلونة بمختلف البطولات. سجل فيهم 21 هدفا وصنع 12 آخرين.

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