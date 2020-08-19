لويس ساها: يونايتد سيضيع فرصة كبرى بعدم ضم كافاني

يؤمن لويس ساها لاعب مانشستر يونايتد السابق أن فريقه سيفقد فرصة كبرى بعدم استغلاله لضم مهاجم باريس سان جيرمان السابق إدينسون كافاني في صفقة انتقال حر.

وقال ساهام لبرنامج "فوتبول إنديكس بودكاست" اليوم الأربعاء: "أعتقد أن مانشستر يونايتد سيضيع فرصة كبرى بعدم ضم كافافني".

وواصل "لقد تابعت كافاني أينما ذهب وأنا أشعر بالضيق لعدم وجود اهتمام بضمه، بالنسبة لي كافاني سيكون الحل الأمثل الصيف الحالي ليونايتد".

وأضاف "كافاني لديه عين ثاقبة أمام المرمى ويتمتع بالقيادة في الملعب، هو لديه الإمكانيات التي من الصعب أن تجدها في سوق الانتقالات".

وانتقل ساها للحديث عن مواطنه الفرنسي موسى ديمبيلي مهاجم ليون وقال: "أعتقد أن موسى قد يكون انتقالا مثيرا لمانشستر يونايتد".

وأكمل "أعرفه منذ وقتنا سويا في فولام هو قوي بدنيا وسيكون مهاجم صريح رائع للفريق".

وأتم ساها "سيكون موسى قادرا على يقوم بالمساندة للاعبين القادمين من الخلف وتمرير الكرة للجناحين بشكل مميز وسيكون ذلك بمثابة خطة أخرى فعالة ضد المنافسين".

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