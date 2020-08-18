تقرير كتالوني: مستقبلهم في خطر مع كومان.. بوسكيتس و5 آخرين مهددين بالرحيل عن برشلونة

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 - 17:40

كتب : FilGoal

سيرخيو بوسكيتس - برشلونة

بدأ رونالد كومان المدير الفني المنتظر لفريق برشلونة التجهيز مبكرا لخطته لإعادة الفريق الكتالوني لمنصات التتويج بعد موسم خالي من أي إنجازات.

ويقترب الهولندي كومان من تولي تدريب برشلونة والإعلان الرسمي عن تعيينه مديرا فينا للفريق سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأعلن برشلونة إقالة كيكي سيتيين من تدريب الفريق بعد كارثة الخسارة من بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بثمانية أهداف.

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وذكرت صحيفة "El Periodico de Catalunya" التي تصدر يوميا في إقليم كتالونيا أن كومان لا يريد عددا من اللاعبين في فريق برشلونة وسيحاول التخلص منهم بمجرد توليه مهمة تدريب الفريق بشكل رسمي.

ويأتي سيرجيو بوسكيتس لاعب الوسط على رأس قائمة اللاعبين المهددين بالرحيل عن برشلونة في وجود كومان.

وأضافت الصحيفة أن كل من جوردي ألبا ولويس سواريز وأرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش وصامويل أومتيتي من الأسماء المهددة بالرحيل عن برشلونة مع كومان.

وليس فقط لتقدمهم بالعمر أو تراجع مستوى بعضهم في الفترة الأخيرة، لكن برشلونة يريد تخفيض مرتبات الفريق بالتخلص من عددا من هؤلاء اللاعبين.

لذلك سيحاول كومان بيع عددا من هؤلاء اللاعبين للنزول أيضا بمعدل أعمار الفريق وضم لاعبين شباب.

ووصل كومان إلى برشلونة قبل قليل تمهيدا لتوقيع عقود تدريب الفريق الكتالوني والإعلان الرسمي. (طالع التفاصيل)

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