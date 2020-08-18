ليفربول يعلق لـ في الجول على إصابة أحد أفراده بفيروس كورونا

سيستمر معسكر ليفربول بشكل طبيعي في النمسا، كما رفض النادي الإنجليزي التعليق على تقرير إصابة أحد أفراده بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حفاظا على سرية وخصوصية الفريق الأول. وذلك في تصريحات خاصة من مات ماكان المتحدث الرسمي باسم ليفربول لـFilGoal.com.

وصرح ماكان لـFilGoal.com قائلا: "لا نعلق على مثل تلك الأمور لأننا في هذه الحالة نخاطر بخرق سرية وخصوصية حالة اللاعبين أو الطاقم الفني أو الطبي".

وأضاف "كل ما يمكنني قوله هو أن معسكرنا مستمر كما هو".

وواصل "في حالة إن تم اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا، فيتم متابعتها بشكل مكثف وفقا لكل البروتوكولات واتباع النصيحة الطبية بشكل كامل".

وأكمل "نستمر في متابعة البروتوكولات من ضمنها الخضوع لاختبارات فحص فيروس كورونا قبل السفر وفور الوصول وخلال المعسكر".

وزعمت صحيفة كرونين زيتونج النمساوية إصابة أحد أفراد فريق ليفربول بفيروس كورونا أثناء معسكر الفريق بالنمسا. (طالع التفاصيل)

وأفاد تقرير الصحيفة النمساوية أنه تم اكتشاف إصابة أحد الأشخاص داخل معسكر ليفربول بالفيروس، قبل أن يتقرر عدم السماح لأي شخص بدخول المعسكر.

ليفربول كان يرغب في إقامة معسكره الإعدادي للموسم الجديد في فرنسا لكن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا جعل النادي يقيم معسكره في النمسا.

ويرغب بطل الدوري الإنجليزي في لعب مباراة ودية ضد ريد بول سالزبورج النمساوي بدون حضور الجماهير.

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