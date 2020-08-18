قائمة الإسماعيلي - 20 لاعبا استعدادا لدجلة وغياب باهر وصادق

استقر الجهاز الفنى لـ الإسماعيلي بقيادة الفرنسي ديديه جوميز المدير الفنى على قائمة تضم 20 لاعبا لمواجهة فريق وادى دجلة.

ويغيب عن القائمه كل من باهر المحمدى ومحمد صادق ومحمود دونجا ومحمد مخلوف للتأهيل وبنسون شيلونجو وهمام طارق لعدم اكتمال الجاهزية الفنية والبدنية وأيضا التونسي فخر الدين بن يوسف الغائب عن الفريق والمتواجد فى بلده.

وضمت القائمه كل من:

حراسة المرمى: محمد فوزى - محمد مجدى

الدفاع: أسامه إبراهيم- أحمد أيمن - محمود البدرى - محمد كماتشو - أبراهيم أبو اليزيد - محمد مجدى الجمل - محمد هاشم

الوسط: عماد حمدى - عمر الوحش - محمد الضرف - عبد الرحمن مجدى - حمدى زكى - محمد الشامى - أحمد مدبولي- مدحت فقوسه - بيكيتى سيلفا

الهجوم: وجيه عبد الحكيم - حازم مرسى

وجاءت نتيجة المسحة سلبية لكافة اللاعبين وأفراد الأطقم المختلفة في الإسماعيلي.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء في الثامنة مساء.

ولم يواجه الإسماعيلي نظيره المصري في الجولة الماضية بسبب إصابة أكثر من 22 فردا داخل الفريق البورسعيدي بفيروس كورونا.

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