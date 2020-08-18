تقرير تونسي: الصفاقسي في طريقه لفسخ عقد حسين السيد بالتراضي

يقترب نادي الصفاقسي التونسي من فسخ تعاقد حسين السيد الظهير الأيسر بالتراضي بسبب تعطل وصوله إلى تونس.

حسين السيد النادي : الصفاقسي الصفاقسي

موقع "فوت 24" التونسي قال: "لم يتمكن اللاعب من دخول تونس رغم حصوله على التأشيرة، إذ لا يمكن دخول تونس من مصر لغير المقيمين والسلك الدبلوماسي".

وأضاف التقرير "مع اقتراب نهاية الموسم الرياضي وعدم جاهزية اللاعب بدنيا تقرر عدم إكماله لما تبقى من مباريات مع الفريق".

وأتم التقرير "وتم الاتفاق مع السيد على تسلمه لجزء من مستحقاته المادية مقابل فسخ عقد الإعارة".

ومنذ انتقاله إلى الصفاقسي من الأهلي في يناير الماضي شارك حسين السيد في 3 مباريات فقط.

ومن وقت استئناف النشاط الرياضي في تونس تعادل الصفاقسي في 3 مباريات وفاز في واحدة.

ويحتل الأبيض والأسود المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة خلف الترجي المتصدر برصيد 50 نقطة.

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