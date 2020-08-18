تقرير تونسي: الصفاقسي في طريقه لفسخ عقد حسين السيد بالتراضي

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 - 19:48

كتب : FilGoal

مران الأهلي - حسين السيد

يقترب نادي الصفاقسي التونسي من فسخ تعاقد حسين السيد الظهير الأيسر بالتراضي بسبب تعطل وصوله إلى تونس.

حسين السيد

النادي : الصفاقسي

الصفاقسي

موقع "فوت 24" التونسي قال: "لم يتمكن اللاعب من دخول تونس رغم حصوله على التأشيرة، إذ لا يمكن دخول تونس من مصر لغير المقيمين والسلك الدبلوماسي".

وأضاف التقرير "مع اقتراب نهاية الموسم الرياضي وعدم جاهزية اللاعب بدنيا تقرر عدم إكماله لما تبقى من مباريات مع الفريق".

أخبار متعلقة
تقرير تونسي: حسين السيد يقترب من العودة لـ الصفاقسي رسالة من حمزة المثلوثي إلى الصفاقسي والبنزرتي بعد وصوله للقاهرة تقرير تونسي: الأهلي وحسين السيد يخطران الصفاقسي بموعد عودته مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: خاطبنا كاف بحكمي فيفا ضد النجم الساحلي والصفاقسي

وأتم التقرير "وتم الاتفاق مع السيد على تسلمه لجزء من مستحقاته المادية مقابل فسخ عقد الإعارة".

ومنذ انتقاله إلى الصفاقسي من الأهلي في يناير الماضي شارك حسين السيد في 3 مباريات فقط.

ومن وقت استئناف النشاط الرياضي في تونس تعادل الصفاقسي في 3 مباريات وفاز في واحدة.

ويحتل الأبيض والأسود المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة خلف الترجي المتصدر برصيد 50 نقطة.

اقرأ أيضا

السعيد يتحدث عن اقتراب رمضان من بيراميدز

مواجهات تاريخية قد تسفر عنها قرعة مونديال اليد

السعيد يجيب عن.. هل أحضر له صلاح عرضا من إنجلترا؟

الصفاقسي حسين السيد الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
إيهاب جلال: حققنا فوز هام في وقت مثالي.. أشكر اللاعبين على رد الفعل 14 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - نادي مصر (0)-(0) الزمالك.. إنذار لعبد الله جمعة 42 دقيقة | الدوري المصري
فوز لم يتحقق منذ 6 سنوات.. محمد إبراهيم يواصل التألق ويقود المقاصة لتخطي الجونة 52 دقيقة | الدوري المصري
مباشر ليلة الأبطال – سان جيرمان (1) - (0) لايبزيج.. جوووول ماركينيوس 53 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة سلة - الاتحاد السكندري لـ في الجول: استعادة المحترف الأمريكي قبل نهائي دوري السوبر 59 دقيقة | رياضات أخرى
تشكيل ليلة الأبطال – سان جيرمان بالقوة الضاربة.. وخماسي في وسط لايبزيج ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل الزمالك - جنش يحرس المرمى وعودة أوباما بجانب مجموعة شباب أمام نادي مصر ساعة | الدوري المصري
أوكا والويشي يقودان نادي مصر أمام الزمالك في الدوري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 آل الشيخ يكسر الصمت بـ 12 رسالة.. رفض رمضان والحزن من عاشور وهل يعوّض الأهلي؟ 2 "كل شيء تم".. تقرير إنجليزي: هدرسفيلد يوافق على عرض بيراميدز الثاني لضم رمضان 3 في الجول يكشف - كواليس تفاوض بيراميدز مع رمضان صبحي وقيمة عقد اللاعب 4 هدرسفيلد لـ في الجول: رفضنا عرض بيراميدز الأول لضم رمضان.. وهذا موقف المفاوضات
قد ينال إعجابك