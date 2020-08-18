مؤتمر فليك: تقديم أقل من 100% ضد ليون لن يكون كافيا لـ بايرن

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 - 19:34

كتب : FilGoal

هانز فليك - بايرن ميونيخ

أبدى هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ رضاه عن أداء فريقه معبرا عن إعجابه بلاعبيه وذلك قبل مواجهة ليون غدا الأربعاء في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الثلاثاء: "أنا معجب بالفريق ولدينا إمكانيات رائعة وأشعر بالراحة لأن الفريق يركز بشكل جيد ولديه أهداف واضحة".

وواصل "يجب أن نواجه ليون مثلما لعبنا ضد برشلونة، تقديم أقل من 100% من مجهودنا لن يكون كافيا".

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وعن الإصابات قال: "بنجامين بافارد عاد للتدرب لكنه لن يشارك ضد ليون، وكل الـ27 لاعبا متاحين للقاء الغد".

أما عن منافسه ليون قال: "لقد حللنا الفريق جيدا ولديهم دفاع قوي وإمكانيات مميزة في الهجوم، ونحن نريد التأهل للنهائي بإقصاء ليون ولن يكون الأمر سهلا".

وبسؤاله من سيبدأ في مركز الجناح الأيسر في لقاء الغد أجاب "لدينا إمكانيات جيدة بين اللاعبين وبعد المران الأخير سأقرر كل شيء".

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