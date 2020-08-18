لوفرين: تركت الفندق وذهبت متنكرا إلى أنفيلد للاحتفال بالدوري مع جماهير ليفربول

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 - 18:03

كتب : FilGoal

محمد صلاح - لوفرين - ليفربول

كشف ديان لوفرين مدافع ليفربول السابق ولاعب زينيت سان بطرسبرج الروسي الحالي عن احتفاله مع جماهير الفريق الإنجليزي بالفوز بلقب الدوري.

وفاز لوفرين مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الماضي، وهو الأول للفريق الأحمر منذ قرابة الـ30 عاما.

وقال لوفرين خلال بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مع مقدم براج روسي: "عندما فاز تشيلسي على مانشستر سيتي وتوج ليفربول بلقب الدوري كنت أريد أن أحتفل بذلك بشكل مختلف".

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وأضاف "تركت فندق الإقامة وركبت سيارتي وتوجهت إلى ملعب أنفيلد لمشاهدة جماهير ليفربول وهي تحتفل بلقب الدوري أمام الملعب".

وأكمل "ولكني ارتديت قناعا حتى أتنكر ولا يعرفني أي شخص من الجماهير".

وأتم تصريحاته "احتفلت مع الجماهير بالفوز بلقب الدوري وكانت تجربة رائعة بالنسبة لي وأنا سعيد أنني فعلت ذلك".

وبعد تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي ونهاية الموسم انتقل المدافع الكرواتي ديان لوفرين إلى زينيت سان بطرسبرج الروسي.

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ليفربول ديان لوفرين الدوري الإنجليزي
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