كومان يصل إلى برشلونة من أجل تدريب الفريق

وصل رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا إلى مطار إل برات مساء اليوم الثلاثاء من أجل إتمام تعاقده مع برشلونة رسميا.

وسيتولى كومان تدريب برشلونة خلفا لكيكي سيتيين الذي تمت إقالته عقب الهزيمة الكارثية من بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بثمانية أهداف لهدفين.

ومن المقرر أن يوقع كومان على عقد يربطه بالنادي الكتالوني لسنتين وفقا للتقارير الصحفية.

وبذلك ينهي كومان رحلته مع منتخب بلاده هولندا التي بدأت في عام 2018 والتي شهدت قيادته للطواحين للتأهل ليورو 2020، وبلوغ نهائي دوري الأمم الأوروبية قبل الهزيمة ضد البرتغال.

ومن المفترض أن يعلن برشلونة عن التعاقد بشكل رسمي اليوم في وقت لاحق.

🔵🔴 ÚLTIMA HORA del @fcbarcelona_es 🛬 Ronald Koeman YA ESTÁ en Barcelona. 🕒 Acaba de aterrizar en el aeropuerto de El Prat. 📍 Trabajadores del club le han recogido. 📲 Se espera anuncio oficial en las próximas horas. pic.twitter.com/mlMD03YLtZ — Radio MARCA (@RadioMARCA) August 18, 2020

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