رسميا - نهاية مشوار برافو مع سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي نهاية مشوار حارسه كلاوديو برافو مع الفريق.

وأفاد النادي في بيان: "الكل في مانشستر سيتي يريد أن يشكر كلاوديو برافو على السنوات الأربع التي قضاها في النادي".

وأضاف البيان "نتمنى له الأفضل في خطواته المستقبلية".

ويحق لبرافو البالغ من العمر 37 عاما الانتقال لأي فريق بعد انتهاء تعاقده مع سيتي بنهاية الموسم المنصرم.

ومن المتوقع أن ينضم برافو لنادي ريال بيتيس في صفقة مجانية، حسب العديد من التقارير الإسبانية.

ولعب برافو 61 مباراة بقميص سيتي في كل البطولات واستقبل 60 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 20 مباراة.

كان الحارس التشيلي قد انضم للفريق السماوي من برشلونة في بداية موسم 2016-2017.

ومع وصول الحارس البرازيلي إيدرسون في موسم 2017-2018، أصبحت فرص برافو في اللعب مقتصرة على مسابقات الكأس أو لتغطية الإصابات.

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