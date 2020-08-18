برشلونة يعلن نجاح جراحة تير شتيجن ومدة غيابه

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 - 15:50

كتب : FilGoal

مارك أندري تير شتيجن - برشلونة

أعلن نادي برشلونة نجاح العملية الجراحية التي خضع لها حارسه مارك أندري تير شتيجن يوم الثلاثاء.

وأفاد برشلونة في بيان يوم الثلاثاء: "العملية الجراحية التي خضع لها تير شتيجن كللت بالنجاح".

واضاف البيان "مدة الغياب تُقدر بشهرين ونصف".

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وأجرى تير شتيجن الجراحة في وتر الركبة اليمنى الذي سبب له الآلام في الفترة الماضية.

كانت إدارة برشلونة قد فضّلت خوض الحارس الألماني لمنافسات دوري أبطال أوروبا أولا قبل خضوعه للجراحة

وكانت صحيفة "أس" الإسبانية قد ذكرت في وقتٍ سابق، أن الجراحة التي من المفترض أن يخضع لها تير شتيجن، قد تغيّبه عن الملاعب حتى شهر ديسمبر المقبل.

وذكر التقرير أن تلك الآلام لاحقت تير شتيجن في وقتٍ مبكر من الموسم، وأخضعه النادي وقتها لعلاج بالخلايا الجذعية لمدة 3 أسابيع حتى يتغلّب على الألم.

لكن الآلام طاردته مجددا مؤخرا بشكل مقلق لدرجة دفعت النادي إلى التفكير في إجراء العملية الجراحية بمجرد انتهاء مباريات دوري أبطال أوروبا.

وخاض تير شتيجن 46 مباراة هذا الموسم، آخرها أمام بايرن ميونيخ وتلقت شباكه فيها 8 أهداف.

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مارك أندري تير شتيجن برشلونة
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