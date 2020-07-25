أس: تير شتيجن قد يخضع لجراحة ستغيبه حتى ديسمبر

يواجه مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، خطر الغياب عن الملاعب حتى نهاية العام الجاري.

صحيفة "أس" الإسبانية أفادت أن الحارس الألماني يعاني من آلام في أربطة الركبة اليمنى.

وذكر التقرير أن تلك الآلام لاحقت تير شتيجن في وقتٍ مبكر من الموسم، وأخضعه النادي وقتها لعلاج بالخلايا الجذعية لمدة 3 أسابيع حتى يتغلّب على الألم.

لكن الآلام طاردته مجددا مؤخرا بشكل مقلق لدرجة دفعت النادي إلى التفكير في إخضاعه إلى عملية جراحية بمجرد انتهاء مباريات دوري أبطال أوروبا.

جراحة يتوقع الأطباء أنها ستبعد تير شتيجن عن الملاعب لما لا يقل عن 3 أو 4 أشهر.

وبالتالي في أحسن الأحوال، فسيغيب تير شتيجن عن برشلونة حتى ديسمبر المقبل حال خضوعه للجراحة.

ويلعب برشلونة أمام نابولي في إياب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 8 أغسطس المقبل، بعد التعادل ذهابا 1-1 على ملعب سان باولو قبل تفشي جائحة كورونا.

تير شتيجن (28 عاما) خاض مع برشلونة هذا الموسم 44 مباراة، استقبلت فيها شباكه 41 هدفا، فيما خرج بشباك نظيفة في 17 مناسبة.

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