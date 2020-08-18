رسميا - توتنام يضم هارت

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 - 14:40

كتب : FilGoal

جو هارت

أعلن نادي توتنام رسميا ضم جو هارت حارس مرمى بيرنلي السابق بعقد يمتد حتى صيف 2022.

صاحب الـ33 عاما رحل عن بيرلي بنهاية الموسم الماضي بعد انضمامه إليه قادما من مانشستر سيتي في صيف 2018 بمبلغ 3.9 مليون يورو.

وأصبح توتنام يمتلك في مركز حراسة المرمى، الحارس الأول هوجو لوريس قائد الفريق، ثم باولو جازانيجا وألفي وايتمان وجو هارت.

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وفي الموسم الماضي كان هارت الخيار الثاني في نادي بيرنلي خلف نيك بوب.

هارت يعد واحدا من نجوم مانشستر سيتي السابقين، الحارس الدولي الإنجليزي انضم إلى سيتي قادما من شريوسبري تاون في صيف 2006 مقابل 900 ألف يورو واستمر مع الفريق حتى صيف 2018 تخلل تلك الفترة عدة إعارات إلى ترانميري روفرز وبلاكبول وبيرمنجهام سيتي ثم تورينو ووست هام يونايتد.

وتوج صاحب الـ33 عاما مع سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين وبطولة كأس الرابطة مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة مع سيتي.

ويعد هارت الصفقة الثالثة لتوتنام بعد ضم جيوفاني لو سيلسو بشكل نهائي وبيير إيمريك هويبيرج قائد ساوثامبتون.

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