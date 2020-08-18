جريدة نمساوية: إصابة شخص داخل معسكر ليفربول بفيروس كورونا

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 - 13:04

كتب : FilGoal

تتويج ليفربول بكأس الدوري الإنجليزي

زعمت صحيفة كرونين زيتونج النمساوية إصابة أحد أفراد فريق ليفربول بفيروس كورونا أثناء معسكر الفريق بالنمسا.

وأفاد تقرير الصحيفة النمساوية أنه تم اكتشاف إصابة أحد الأشخاص داخل معسكر ليفربول بالفيروس، قبل أن يتقرر عدم السماح لأي شخص بدخول المعسكر.

من جهتها، أوضحت جريدة ميرور أن نادي ليفربول لم يؤكد بعد ما إذا كان لاعبا أو عضوا في الأجهزة الفنية والطبية والإدارية.

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وتواصلت جريدة ميرور مع نادي ليفربول الذي أوضح أن التدريبات ستستمر بشكل طبيعي.

منذ بداية أزمة كورونا لم يعلن ليفربول الذي يضم النجم المصري محمد صلاح إصابة أي شخص بالفيروس.

ليفربول كان يرغب في إقامة معسكره الإعدادي للموسم الجديد في فرنسا لكن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا جعل النادي يقيم معسكره في النمسا.

ويرغب بطل الدوري الإنجليزي في لعب مباراة ودية ضد ريد بول سالزبورج النمساوي بدون حضور الجماهير.

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