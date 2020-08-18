سلبية مسحة الإسماعيلي استعدادا لمواجهة دجلة

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 - 12:10

كتب : ياسر الشريف

شعار نادي الإسماعيلي

تلقى النادي الإسماعيلي إخطارا من اللجنة الطبية لاتحاد كرة القدم بنتيجة المسحة الطبية التي أجراها على لاعبي الفريق الأول والأجهزة المختلفة.

وجاءت نتيجة المسحة سلبية لكافة اللاعبين وأفراد الأطقم المختلفة في الإسماعيلي.

وتعد تلك هي المسحة الرابعة التي يتم إجرائها بالنادي الإسماعيلي في إطار ما يتم من مجهودات لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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ويستعد الإسماعيلي لمواجهة وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء في الثامنة مساء.

ولم يواجه الإسماعيلي نظيره المصري في الجولة الماضية بسبب إصابة أكثر من 22 فردا داخل الفريق البورسعيدي بفيروس كورونا.

ويحتل الدراويش المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة.

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