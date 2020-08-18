كشري: لاعبو أسوان أخبروني بقدرتهم على تحقيق الفوز على الأهلي

يرى أحمد كشري المدير الفني لأسوان أن فريقه كان قريبا من التسجيل في شباك الأهلي والخروج متعادلا أمام العملاق الأحمر.

وفاز الأهلي على أسوان بثلاثية دون رد في الجولة الـ20 من الدوري المصري.

وقال كشري عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "كان لدينا عدة هجمات خطيرة وأكثر من فرصة محققة للتسجيل في شباك الأهلي".

وأضاف "كنا نستطيع التسجيل والخروج بالتعادل من المباراة".

وأكمل "أوقفنا خطورة الأهلي عن طريق أفشة وأجايي والأهداف التي سكنت شباكنا من أخطاء في الخروج بالكرة للهجوم".

وواصل "أثناء الاستراحة في الشوط الثاني أخبرني اللاعبون أنهم قادرون على التسجيل في الأهلي والفوز بالمباراة".

وأتم تصريحاته "إصابة محمود متولي أحزنتني كثيرا وأتمنى له السلامة".

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