في ليلة الإصابات.. الأهلي ينتصر على أسوان بثلاثية

عاد الأهلي لطريق الانتصارات سريعا بعدما انتصر على أسوان اليوم الإثنين بثلاثة أهداف دون رد بعدما كان تعثر في الجولة الماضية بالتعادل مع الإنتاج الحربي.

واستضاف الأهلي منافسه أسوان في استاد القاهرة في إطار الجولة 20 من الدوري المصري.

سجل هدف المباراة الأول الأنجولي جيرالدو برأسية في الدقيقة التاسعة من اللقاء.

وأضاف وليد سليمان الهدف الثاني بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 83.

وسجل أليو بادجي الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

بتلك النتيجة وصل رصيد الأهلي إلى 56 نقطة يحلق بهم منفردا في صدارة جدول الترتيب.

فيما تجمد رصيد أسوان عند 19 نقطة يحتل بهم المركز الـ13.

وأصبح ذلك الانتصار هو الـ18 للأهلي خلال الموسم الجاري بعدما خاض 20 مباراة.

وشهدت المباراة الكثير من الإصابات والبداية كانت بخروج محمود متولي لاعب الأهلي وهو يبكي بعدما سقط وأمسك بركبته دون تدخل من أحد.

وبعد ذلك خرج كل من أحمد الشيخ وجيرالدو وهما يشتكيان من الإصابة.

ومن أسوان خرج محمد إسماعيل للإصابة.

هدف مبكر والقائم يمنع هدفين

بدأت المباراة بشكل سريع وحاول أحمد الشيخ اختراق دفاع أسوان لكن الأخير كان له بالمرصاد.

وأرسل أفشة بينية جميلة لجيرالدو الذي راوغ الحارس مسعد عوض لكنه سقط ولم يسدد الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة التاسعة أرسل أحمد فتحي عرضية حولها أحمد الشيخ برأسية ارتدت من مسعد عوض لأفشة الذي أرسل عرضية جديدة حولها جيرالدو برأسه في الشباك ليعلن عن الهدف الأول للأهلي.

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وكاد مصطفى البدري يدرك التعادل لأسوان بعد انفراد تام من منتصف الملعب لكن تسديدته ارتطمت بالقائم الأيسر وذهبت لخارج الملعب.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 19 بسبب سقوط متولي مصابا واضطراره للخروج وشارك ياسر إبراهيم بدلا منه.

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واضطر أحمد الشيخ للخروج مستبدلا للإصابة وشارك أليو ديانج بدلا منه.

وكاد ديانج يستغل تصدي خاطئ من مسعد عوض وسدد كرة ساقطة لكن الأخير تصدى له في النهاية.

وسدد أفشة كرة قوية ارتطمت بقائم مرمى أسوان لتضيع فرصة هدف محقق على الأهلي.

وليد سليمان يقتل اللقاء

ومع بداية الشوط الثاني شارك وليد سليمان بدلا من جيرالدو.

وعلى عكس بداية الشوط الأول لم يكن هناك فرص خطيرة على أي مرمى.

وسقط محمد الشناوي مصابا بعد تدخل قوي بينه وبين كريم الطيب لاعب أسوان ولكنه استطاع إكمال اللقاء.

وشارك محمد هاني وأليو بادجي بدلا من حمدي فتحي وجونيور أجايي.

وأرسل علي معلول عرضية حولها عمرو السولية برأسية قوية مرت أعلى مرمى أسوان بقليل.

وفي الدقيقة 83 ومن هجمة سريعة للأهلي أرسل محمد هاني الكرة إلى وليد سليمان الذي سدد بيسراه في الشباك ليقتل اللقاء ويعلن عن الهدف الثاني للأهلي.

سيطر الأهلي على الدقائق المتبقية من اللقاء واحتسب الحكم خمس دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

وفي الثواني الأخيرة مرر السولية كرة بينية رائعة بالكعب سددها أليو بادجي بقوة لتسكن الشباك وتعلن عن الهدف الثالث للمارد الأحمر وتأكيد الانتصار.