إصابة محمود متولي واشتباه بقطع في الرباط الصليبي

الإثنين، 17 أغسطس 2020 - 21:37

كتب : FilGoal

لحظة إصابة محمود متولي وخروجه باكيا أمام أسوان

أصيب محمود متولي مدافع الأهلي خلال لقاء فريقه ضد أسوان المقام اليوم الإثنين.

محمود متولي

النادي : الأهلي

ويواجه الأهلي منافسه أسوان في استاد القاهرة في إطار الجولة 20 من مسابقة الدوري.

وأثناء محاولة متولي الركض للحاق بلاعب أسوان سقط دون تدخل من أحد وأمسك بركبته وتدخل الجهاز الطبي للأهلي سريعا.

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وأثناء خروجه بكى متولي قبل أن يتم استبداله بياسر إبراهيم في أولى تبديلات الأهلي في اللقاء.

وأجرى طبيب الأهلي خالد محمود اختبار إصابة القطع في الرباط الصليبي لمتولي عقب الاشتباه بإصابته به.

وسيتوجه اللاعب لأحد مراكز الآشعة لتحديد درجة الإصابة.

وانضم متولي للأهلي قادما من الإسماعيلي في عام 2019 وشارك معه في 16 مباراة في كل البطولات.

الأهلي محمود متولي أسوان
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