فايلر: الإصابات اربكتنا بسبب قلة أجنحة الفريق.. وهذا ما قد يحدث أمام الزمالك

عبر السويسري ريني فايلر المدير الفني لـ الأهلي عن سعادته وحزنه بعد لقاء أسوان.

الأهلي انتصر على أسوان بثلاثية مقابل لا شيء في الجولة الـ 20 من الدوري المصري.

وقال فايلر: "سعيد بسبب النتيجة والانتصار، وحزين بسبب الإصابات".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "ظهرنا بشكل جيد في أول ربع ساعة ونجحنا في التسجيل ولكن بعد ذلك حدثت الإصابات وتأثرنا".

وتابع "حزين بسبب الإصابات وأتمنى أن تكون خفيفة، وحتى الآن لا أعرف تفاصيل إصابة متولي".

وأجاب فايلر "متعجبا" على سؤال (ما سبب كثرة الإصابات؟) قائلا: "هذا طبيعي في عالم كرة القدم".

وأوضح "أي كرة مشتركة في أي مباراة قد تنتج عنها إصابة. أي كرة مشتركة في التدريبات بين اللاعبين قد تنتج عنها إصابة. هذا يحدث في كرة القدم".

وأكمل حديثه قائلا: "نأمل أن تكون إصابة الشيخ ليست خطيرة وكذلك جيرالدو".

وأشار "الإصابات اربكت حساباتنا وخاصة أننا لا نمتلك أجنحة كافية في الفريق حاليا ولذلك الإصابات غيرت طريقة اللعب".

واستمر "سعيد بتسجيل جيرالدو وبادجي. التسجيل سيزيد من ثقتهما وهذا المطلوب".

وتطرق فايلر للحديث عن لقاء الزمالك، قائلا: "لن أقول من سيشارك أمام الزمالك، ولكن كل من سيكون جاهزا من الجانب البدني والفني يمتلك فرصة للمشاركة، ولا أريد الحديث عن أي لاعب بعينه".

وأردف " سنرى حالة جيرالدو والشيخ وإمكانية مشاركتهما من عدمها، وفي حالة عدم جاهزيتهما هذا يعطي احتمالا لتغيير طريقة اللعب أمام الزمالك".

وفسر "طريقة اللعب أمام الزمالك قد تتغير وفقا للعناصر المتاحة، ووفقا لطريقة لعب الزمالك نفسه".

















































































































































































































بتلك النتيجة وصل رصيد الأهلي إلى 56 نقطة يحلق بهم منفردا في صدارة جدول الترتيب.

فيما تجمد رصيد أسوان عند 19 نقطة يحتل بهم المركز الـ13.

وأصبح ذلك الانتصار هو الـ18 للأهلي خلال الموسم الجاري بعدما خاض 20 مباراة.

وشهدت المباراة الكثير من الإصابات والبداية كانت بخروج محمود متولي لاعب الأهلي وهو يبكي بعدما سقط وأمسك بركبته دون تدخل من أحد.

وبعد ذلك خرج كل من أحمد الشيخ وجيرالدو وهما يشتكيان من الإصابة.

ومن أسوان خرج محمد إسماعيل للإصابة.