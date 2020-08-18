أحمد الغندور يدير لقاء نادي مصر والزمالك.. تعرف على حكام الدوري الثلاثاء

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم أسماء الحكام الذين تم إسناد مباريات اليوم الثلاثاء من الجولة الـ20 من الدوري لهم.

وسيدير لقاء نادي مصر والزمالك أحمد الغندور ويعاونه كل من محمد عبد المجيد ومحمد محمود لطفي.

وسيكون الحكم الرابع هو أحمد صالح.

أما حكم الفيديو فهو السيد شعبان ويعاونه أحمد جمال.

فيما سيدير محمد الحنفي لقاء طنطا ضد حرس الحدود ويعاونه أحمد بكر وعدي عيد على أن يتولى صالح سلامة مهمة الحكم الرابع.

وسيتولى إبراهيم نور الدين مهمة خكم الفيديو ويعاونه عمرو رمضان.

وفي لقاء مصر المقاصة والجونة سيدير محمد سلامة اللقاء ويعاونه كريم مهيا وأسامة السيد، ويتولى عماد عطا مهمة الحكم الرابع.

وسيكون محمود عاشور هو حكم الفيديو ويعاونه أحمد حامد فهيم.

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