عبد الحفيظ لـ في الجول: الأقرب إصابة متولي في الغضروف وليس الرباط الصليبي

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 - 00:12

كتب : أحمد الخولي

محمود متولي - الأهلي - أسوان

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن الإجراءات التي اتخذها النادي مع محمود متولي لاعب الفريق للتأكد من إصابته.

محمود متولي

النادي : الأهلي

الأهلي

وخرج متولي من مباراة أسوان في الدوري المصري مصابا، والتشخيص المبدئي لإصابته هو قطع في الرباط الصليبي للركبة.

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "متولي يخضع الآن لفحص طبي شامل من خلال الأشعة".

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وأضاف "الأغلب هو أن إصابته في الغضروف وليست قطع في الرباط الصليبي".

وأكمل "ولكن ننتظر الأشعة لمعرفة مدى إصابته".

وواصل "أما إصابة جيرالدو عبارة عن ثقل في العضلة الخلفية وسيخضع للأشعة صباحا لمعرفة مدى الإصابة".

وأتم تصريحاته "أما أحمد الشيخ إصابته عبارة عن كدمة في مشط القدم".

وغادر الشيخ وجيرالدو مباراة أسوان للإصابة أيضا.

وفاز الأهلي على أسوان بثلاثية دون رد ضمن الجولة الـ20 للدوري قبل مواجهة الزمالك يوم السبت المقبل.

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إصابة محمود متولي واشتباه بقطع في الرباط الصليبي

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