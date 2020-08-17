رسميا - كومباني يعتزل كرة القدم ويصبح مدرب أندرلخت لـ4 أعوام

أعلن فينسنت كومباني اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، تبعه بيان من نادي أندرلخت بتعيينه مدربا للفريق لمدة 4 مواسم.

فينسينت كومباني النادي : أندرلخت أندرلخت

وصرح كومباني: "أرغب في أن ألتزم بدوري كمدرب وأحتاج 100% من وقتي وتركيزي من أجل تلك المهمة".

وواصل "لهذا السبب سأترك كرة القدم كلاعب، طموحنا وجوعنا للإنجازات سيظل كما هو".

وتابع "أرغب في البقاء مع النادي لـ4 مواسم على الأقل، أثبت من خلالها أن أندرلخت يستطيع لعب كرة القدم بأسلوب عصري مع تحقيق نتائج".

وتحدث كارل فان إيتفيلت المدير التنفيذي للنادي: "مثلما يعرف الجميع كانت تلك هي الخطة دائما، قد تكون مبكرة قليلا عن المتوقع، لكن فينسنت ربط نفسه لـ4 مواسم مع النادي وتلك أخبار رائعة لنا وللجماهير وللاعبينا".

وسيظهر كومباني يوم الأحد في دوره الجديد كمدرب لأندرلخت في مباراة على ملعبه أمام موسكرون ضمن منافسات الدوري البلجيكي للمحترفين.

كومباني صاحب الـ34 عاما انضم إلى أندرلخت قادما من مانشستر سيتي في صيف 2019 بدور لاعب-مدرب ضمن صفوف الفريق.

النجم البلجيكي لعب بقميص مانشستر سيتي في 360 مباراة خلال ما يقرب من 12 عاما فترة تواجده مع النادي الإنجليزي ليصبح أحد أساطيره في مرحلة الاستثمار من شركة أبو ظبي، سجل خلالها 20 هدفا وصنع 11 آخرين وتوج مع النادي بـ4 بطولات دوري إنجليزي وبطولتي كأس اتحاد إنجليزي وبطولة كأس الرابطة 4 مرات والدرع الخيرية مرتين.

كومباني ساهم في رحلة منتخب بلجيكا في كأس العالم 2018 وكان جزء من تحقيق المركز الثالث.

كما حصد صاحب الـ34 عاما مع أندرلخت لقب الدوري البلجيكي مرتين قبل أن ينضم إلى مانشستر سيتي.

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