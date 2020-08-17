سكاي: جو هارت يخضع للكشف الطبي مع توتنام

الإثنين، 17 أغسطس 2020 - 13:55

كتب : FilGoal

محمد صلاح - جو هارت

من المتوقع أن يعلن توتنام خلال ساعات صفقة ضم جو هارت حارس منتخب إنجلترا السابق.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس يوم الإثنين: "يخضع جو هارت حاليًا لفحص طبي في توتنام قبل الانتقال الوشيك".

في حالة إتمام الصفقة سصبح هارت الحارس الثالث لتوتنام بعد الفرنسي هوجو لوريس قائد الفريق والأرجنتيني باولو جازانيجا.

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في الموسم الماضي كان هارت الخيار الثاني في نادي بيرنلي خلف نيك بوب.

وانتهى تعاقد هارت مع بيرنلي بنهاية الموسم المنصرم.

وكان جو هارت قد انتقل الموسم قبل الماضي لصفوف بيرنلي لتعويض إصابة توم هيتون ونيك بوب في بداية الموسم وشارك بشكل أساسي حتى عودة هيتون للمشاركة الأساسية في النصف الثاني من الموسم.

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