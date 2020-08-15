نادر شوقي لـ في الجول: لن أجدد عقد الوكالة مع رمضان صبحي بالاتفاق بيننا

كشف نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد تاون الإنجليزي أنه لن يجدد تعاقد الوكالة بينه وبين اللاعب بعد نهايته.

رمضان صبحي النادي : هدرسفيلد تاون بيراميدز

وقال نادر شوقي لـFilGoal.com: "أتمنى التوفيق لرمضان صبحي في المرحلة المقبلة له".

وأضاف "اتفقت معه على عدم تجديد الوكالة وهذه هي رغبة الطرفين".

وينتهي تعاقد رمضان صبحي مع نادر شوقي بنهاية شهر أغسطس الجاري.

ويقترب رمضان صبحي من الانتقال إلى نادي بيراميدز خلال الفترة المقبلة بعدما أنهى النادي اتفاقه مع هدرسفيلد على التعاقد مع لاعب منتخب مصر. (طالع التفاصيل)

وقضى رمضان صبحي موسم ونصف معارا من هدرسفيلد إلى الأهلي قبل أن يكشف النادي الأحمر عن رغبة اللاعب في الانضمام لصفوف بيراميدز.

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