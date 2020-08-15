تقرير مغربي: إدارة الرجاء متشبثة بضم أحداد من الزمالك ولكن

يسعى مجلس إدارة نادي الرجاء البيضاوي المغربي للاحتفاظ بـ حميد أحداد مهاجم الزمالك المعار للفريق المغربي لمدة موسم.

مصدر مسؤول داخل نادي الرجاء تحدث لصحيفة le360 المغربية ليكشف سعي ناديه للإبقاء على حميد أحداد في صفوف الفريق.

المصدر نفى في البداية استعداد النادي للتخلي عن خدمات سفيان رحيمي بالإضافة لمبلغ مالي، مقابل الحصول على خدمات حميد أحداد مهاجم الزمالك بشكل نهائي، وفقا للتقرير المغربي.

وكشف المصدر سعي إدارة الرجاء للاحتفاظ بشكل نهائي بـ أحداد، ولكن ذلك الأمر لا يعني التفريط في خدمات سفيان رحيمي نجم الفريق.

وأوضح المصدر في تصريحاته مع الصحيفة المغربية أن إدارة الرجاء متشبثة بضم أحداد بشكل نهائي، بتوصية من جمال السلامي مدرب الفريق.

الرجاء يسعى للإبقاء على أحداد لمدة موسم آخر على الأقل، أو عن طريق ضم اللاعب بشكل نهائي من الزمالك ولكن "وفق شروط مالية مقبولة"، وفقا التصريحات المصدر.

وانتقل أحداد إلى الرجاء من الزمالك على سبيل الإعارة وتوقفت الكرة من منتصف مارس حتى نهاية يوليو الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويتألق أحداد بشكل لافت منذ العودة من جائحة فيروس كورونا ونجح في تسجيل 4 أهداف بأخر خمس مباريات مع الرجاء.

الرجاء الذي يستعد لمواجهة الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يتصدر ترتيب الدوري المغربي بفارق نقطتين عن الوداد.

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