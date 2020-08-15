"أنت مالِك صمتك وعبد لكلماتك".. أس: غرفة ملابس برشلونة ترفض بوكيتينو

السبت، 15 أغسطس 2020 - 17:00

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوكيتينو - توتنام

"أنت مالك صمتك وعبد كلماتك".. بحكمة أرسطو الشهيرة، بدأت صحيفة "أس" الإسبانية تقريرها، لتخبرنا أن تصريحات ماوريسيو بوكيتينو السابقة ستعود في هذه اللحظة لتطارده.

"من المستحيل أن أدرّب برشلونة".

"تشابي هيرنانديز هو عدوي".

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"أفضّل أن أذهب إلى مزرعتي في الأرجنتين على أن أدرّب برشلونة".

تلك كانت كلمات بوكيتينو طوال مسيرته التدريبية، والتي جعلته عبدا لها كما يخبرنا أرسطو.

والآن، يحاول رامون بلانيس نائب إيريك أبيدال المدير الرياضي للنادي، دفع برشلونة للتعاقد مع المدرب الأرجنتيني السابق لـ توتنام هوتسبير.

في الوقت نفسه، وفقا لتقرير صحيفة "أس" فإن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي متردد في اتخاذ القرار، بسبب العداوة القديمة بين بوكيتينو وبرشلونة.

من جانبها، ترفض أسماء ثقيلة في غرفة خلع ملابس برشلونة، استقدام بوكيتينو لتدريب الفريق، ويعتبرونه خطأ تاريخيا حال وقوعه، وفقا للتقرير.

يأتي ذلك بعد أن ذكرت العديد من التقارير الصحفية مساء أمس الجمعة، أن بوكيتينو هو المرشح الأول لتدريب برشلونة حال إقالة كيكي سيتيين، والأخير قريب للغاية من الإقالة.

برشلونة تلقى هزيمة كارثية بثمانية أهداف مقابل هدفين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب النور في لشبونة، على يد بايرن ميونيخ، وودّع المسابقة من بابها السفلي.

ويرتبط بوكيتينو بعلاقة وثيقة للغاية مع إسبانيول الجار اللدود لـ برشلونة.

كلاعب، قضى بوكيتينو 9 سنوات في إسبانيول على فترتين. فترة أولى من 1994 حتى 2001، وفترة ثانية من 2004 حتى 2006.

وكمدرب، أول تجربة تدريبية في مسيرة بوكيتينو كانت مع إسبانيول في الفترة من 2009 وحتى 2012.

لكن موقف بوكيتينو اختلف تماما بعد الرحيل عن توتنام، ليعود ويفتح الباب أمام فكرة تدريب برشلونة.

وقال بوكيتينو في تصريحاته في مطلع شهر أغسطس الحالي في تصريحات أبرزتها (موندو ديبورتيفو) وقتها: "لم أقصد أبدا الإساءة لـ برشلونة. كانت هناك العديد من الشائعات وقتها حول تدريبي للفريق وأردت فقط إيقاف تلك الشائعات. لم أقصد أي إساءة".

وأتم "في الحياة أنت لا تعرف ما سيحدث".

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