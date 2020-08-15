أرسنال يعلن رحيل مدير كرة القدم

أعلن نادي أرسنال رحيل راؤول سانليهي من منصب مدير كرة القدم وتولى فيناي فينكاتشام المهمة بدلا منه.

انضم سانليهي إلى أرسنال من برشلونة في عام 2017، لكن في إطار عملية التغيير في إدارة الفريق اللندني فسيقود البرازيلي إيدو منصب المدير التقني ميكيل أرتيتا المدير الفني.

وقال بيان من مالك النادي، ستان كرونكي، ونجله جوش عضو مجلس الإدارة: "لقد قدم راؤول مساهمة كبيرة خلال فترة وجوده معنا وسيظل دائما جزءا من عائلة أرسنال".

وتابع البيان "نشكره على كل عمله الشاق وخبرته ونتمنى له كل النجاح في المستقبل. ليس لدينا أدنى شك في أن فيناي هو الشخص المناسب لدفع النادي إلى الأمام. لقد أظهر قيادة بارزة خلال الأزمة الحالية ويحظى باحترام كبير داخليا وخارجيا. نحن نعلم أن الجميع سيحشدون حوله حتى نتمكن من المضي قدما بنجاح".

We are announcing today that head of football Raul Sanllehi is leaving the club and Vinai Venkatesham, our current managing director, will lead us going forward. — Arsenal (@Arsenal) August 15, 2020

وقال فينكاتيشام عقب تعيينه: "أنا ممتن لستان وجوش وبقية أعضاء مجلس إدارة أرسنال على ثقتهم بي. سأفتقد العمل عن كثب مع زميلي وصديقي راؤول ، لكنني أتطلع إلى هذا التحدي الجديد".

بينما قال راؤول: "أنا فخور وسعيد بالمساهمة التي قدمتها في أرسنال على مدى السنوات الثلاث الماضية، وأتطلع إلى الاستمتاع بنجاح النادي في المستقبل. أرسنال هو مؤسسة كروية حقيقية".

وكان أرسنال قد أعلن في وقت سابق الاستغناء عن 55 موظفا بسبب تداعيات الخسائر الاقتصادية نتيجة فيروس كورونا. (طالع التفاصيل)

فتح نادي أرسنال تحقيقا من أجل مراجعة صفقة ضم نيكولاس بيبي من ليل خلال الصيف الماضي، وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة ESPN. (طالع التفاصيل)

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