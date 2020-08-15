رسميا - كلوب مدرب الموسم في الدوري الإنجليزي

السبت، 15 أغسطس 2020 - 11:33

كتب : FilGoal

فوز يورجن كلوب بجائزة مدرب العام من اتحاد المدربين في إنجلترا

فاز الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي لموسم 2019-2020.

ليفربول يهيمن على الجوائز الفردية واحدة تلو الآخرى، بعدما حقق لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ 30 عاما.

وكان ترينت ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن قد حقق جائزة أفضل لاعب شاب في الموسم (طالع التفاصيل).

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كلوب تفوق على فرانك لامبارد مدرب تشيلسي وبراندن رودرجرز مدرب ليستر سيتي وكريس وايلدر مدرب شيفيلد يونايتد.

وقاد الألماني كتيبة ليفربول لتحقيق 32 انتصارا من 38 مباراة، من بينها 27 مباراة متتالية دون خسارة.

وحسم الريدز لقب الدوري الإنجليزي قبل 7 جولات على النهاية وهو رقم قياسي وصار لقب كلوب الرابع منذ توليه مهمة الريدز.

وكان السير أليكس فيرجسون المدير الفني التاريخي لمانشستر يونايتد قد أعلن سابقا فوز يورجن كلوب مدرب ليفربول بجائزة مدرب العام الممنوحة من قبل اتحاد المدربين في إنجلترا. (طالع التفاصيل)

وفاز كلوب بجائزة مدرب الشهر 5 مرات الموسم الجاري عن أشهر أغسطس وسبتمبر ونوفمبر وديسمبر 2019 ويناير 2020.

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يورجن كلوب ليفربول الدوري الإنجليزي
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