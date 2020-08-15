رسميا - كلوب مدرب الموسم في الدوري الإنجليزي

فاز الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي لموسم 2019-2020.

ليفربول يهيمن على الجوائز الفردية واحدة تلو الآخرى، بعدما حقق لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ 30 عاما.

وكان ترينت ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن قد حقق جائزة أفضل لاعب شاب في الموسم (طالع التفاصيل).

🏆 Congratulations to Jürgen Klopp The @LFC boss is your @BarclaysFooty Manager of the Season for 2019/20 #PLAwards pic.twitter.com/2rZyMpZfhV — Premier League (@premierleague) August 15, 2020

كلوب تفوق على فرانك لامبارد مدرب تشيلسي وبراندن رودرجرز مدرب ليستر سيتي وكريس وايلدر مدرب شيفيلد يونايتد.

وقاد الألماني كتيبة ليفربول لتحقيق 32 انتصارا من 38 مباراة، من بينها 27 مباراة متتالية دون خسارة.

وحسم الريدز لقب الدوري الإنجليزي قبل 7 جولات على النهاية وهو رقم قياسي وصار لقب كلوب الرابع منذ توليه مهمة الريدز.

رسميا - كلوب يفوز بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/20 🏆 pic.twitter.com/WE5h3jR8lR — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 15, 2020

وكان السير أليكس فيرجسون المدير الفني التاريخي لمانشستر يونايتد قد أعلن سابقا فوز يورجن كلوب مدرب ليفربول بجائزة مدرب العام الممنوحة من قبل اتحاد المدربين في إنجلترا. (طالع التفاصيل)

وفاز كلوب بجائزة مدرب الشهر 5 مرات الموسم الجاري عن أشهر أغسطس وسبتمبر ونوفمبر وديسمبر 2019 ويناير 2020.

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