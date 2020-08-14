تقرير: أرسنال يحقق في صفقة ضم بيبي لمعرفة إذا ما كان قد دفع أكثر مما ينبغي

الجمعة، 14 أغسطس 2020 - 12:36

كتب : FilGoal

نيكولاس بيبي - أرسنال

فتح نادي أرسنال تحقيقا من أجل مراجعة صفقة ضم نيكولاس بيبي من ليل خلال الصيف الماضي، وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة ESPN.

وقال التقرير إن أرسنال يراجع السعر الذي دفعه مقابل خدمات الدولي الإيفواري وهو 72 مليون جنيه إسترليني، وإذا ما كان هذا السعر أكثر مما ينبغي.

وأوضح التقرير أن النادي يدرس الصفقة مرة أخرى كجزء من عملية إعادة تصميم وتعديل لقسم التعاقدات في النادي والذي أدى لرحيل عدد كبير من الكشافين من ضمنهم فرانسيس كاجيجاو وبريان ماكديرموت وبيران كلارك وكذلك عدد كبير من الموظفين المتواجدين في أوروبا.

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بيبي خاض مع أرسنال في موسمه الأول بقميص النادي اللندي 42 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 8 أهداف وصنع 10 آخرين.

وأوضح التقرير إلى أنه لا يوجد شعور داخل النادي بالندم على ضم الجناح صاحب الـ25 عاما، لكن تفاجئ عدد كبير من القيمة التي دفعها أرسنال إلى ليل لضم الجناح الإيفواري.

وكان أرسنال قد دفع مقدم التعاقد 20 مليون جنيه إسترليني ويلتزم بدفع أقساط لقيمة 52 مليون المتبقية على مدار 5 سنوات، وأول دفعة مالية واجبة السداد ستكون هذا الصيف.

وبسبب تلك الصفقة وقيمة الأقساط على مدار خمس سنوات، دفعت أرسنال لمراجعة تقارير الكشافين وعملية المفاوضات التي تسببت في دفع ذلك المبلغ الكبير.

وكان بيبي قد لفت أنظار عدد من الأندية الكبرى خلال تألقه مع ليل وقالت مصادر لشبكة "إي إس بي إن" إن الأندية التي دخلت في مفاوضات مبدئية مع ليل لضمه، تراجعت بعد المبلغ الذي عرضه أرسنال للتفاوض ومن ثم دفعه.

وقاد إيدو جاسبر المدير التقني في أرسنال عملية إحلال وتجديد كبيرة على كافة أصعدة قسم التعاقدات في النادي، إذ أنه قام بإقالة تاي جودين كبير كشافي أرسنال في فرنسا، إذ يرى النادي أن شبكة الكشافين الدولية أقل أهمية من التحليلات المدعومة بالبيانات وإقامة العلاقات القوية مع الوكلاء المهمين.

ومع التأثير المالي لتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وإقالة 55 من الموظفين في أرسنال، يسعى إيدو للتأكد من دراسة كل ما يدفعه النادي ومراجعة ما تم دفعه قبل وصوله.

إيدو انضم إلى أرسنال كمدير تقني قبل 3 أسابيع من توقيع بيبي مع أرسنال بل وتم تصويره في تقديم اللاعب، لكنه لم يكن حاضرا للمفاوضات أو العمل على الصفقة.

وكان أوناي إيمري مدرب أرسنال السابق قد صرح أنه كان يفضل ضم ويلفريد زاها جناح كريستال بالاس.

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