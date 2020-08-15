مران الأهلي - عودة الشيخ وياسر للتدريبات الجماعية.. ومروان ومتولي في الجيم

السبت، 15 أغسطس 2020 - 11:56

كتب : حسام نور الدين

الجهاز الفني للأهلي في مران الفريق

عاد الثنائي أحمد الشيخ وياسر إبراهيم للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية عقب التعافي من الإصابة.

فيما اكتفى لاعبو الأهلي المشاركين في مواجهة الإنتاج الحربي بخوض تدريبات استشفائية استعدادا لمواجهة أسوان يوم الإثنين المقبل.

وشارك ياسر إبراهيم في المران الجماعي للأهلي عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في كاحل القدم في مواجهة وادي دجلة الودية.

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كما انتظم أحمد الشيخ في فقرات المران كاملة بعد تخلصه من كدمة القدم التي تعرض لها مؤخرا، وأدت لغيابه عن التدريبات الجماعية للفريق ومباراة الإنتاج الحربي.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة الإنتاج الحربي أمس تدريبات استشفائية اليوم للتخلص من الإجهاد العضلي تحت قيادة توماس بينكيل مخطط الأحمال، فيما شارك باقي اللاعبين في تدريبات الكرة.

بينما خاض الثنائي مروان محسن ومحمود متولي، جلسة في الجيم على هامش مران الفريق للتخلص من الإجهاد العضلي.

وعقد ريني فايلر المدير الفني للأهلي محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران مطالبا اللاعبين بغلق صفحة التعادل مع الإنتاج الحربي والتركيز على مواجهة أسوان.

ثم حرص السويسري على إجراء تقسيمة قوية بالكرة للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الإنتاج الحربي وجه خلالها العديد من التعليمات الفنية، وذلك في ختام المران الصباحي على ملعب التتش بالجزيرة.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري، مسحة طبية ضمن البروتوكول الذي أعلنته وزارة الشباب والرياضة والذي يتضمن إجراء مسحات طبية لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.

وتعادل الأهلي مع الإنتاج الحربي بهدف لمثله وارتفع رصيد الفريق إلى 53 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري.

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