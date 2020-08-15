مران الأهلي - عودة الشيخ وياسر للتدريبات الجماعية.. ومروان ومتولي في الجيم
السبت، 15 أغسطس 2020 - 11:56
كتب : حسام نور الدين
عاد الثنائي أحمد الشيخ وياسر إبراهيم للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية عقب التعافي من الإصابة.
فيما اكتفى لاعبو الأهلي المشاركين في مواجهة الإنتاج الحربي بخوض تدريبات استشفائية استعدادا لمواجهة أسوان يوم الإثنين المقبل.
وشارك ياسر إبراهيم في المران الجماعي للأهلي عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في كاحل القدم في مواجهة وادي دجلة الودية.
كما انتظم أحمد الشيخ في فقرات المران كاملة بعد تخلصه من كدمة القدم التي تعرض لها مؤخرا، وأدت لغيابه عن التدريبات الجماعية للفريق ومباراة الإنتاج الحربي.
وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة الإنتاج الحربي أمس تدريبات استشفائية اليوم للتخلص من الإجهاد العضلي تحت قيادة توماس بينكيل مخطط الأحمال، فيما شارك باقي اللاعبين في تدريبات الكرة.
بينما خاض الثنائي مروان محسن ومحمود متولي، جلسة في الجيم على هامش مران الفريق للتخلص من الإجهاد العضلي.
وعقد ريني فايلر المدير الفني للأهلي محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران مطالبا اللاعبين بغلق صفحة التعادل مع الإنتاج الحربي والتركيز على مواجهة أسوان.
ثم حرص السويسري على إجراء تقسيمة قوية بالكرة للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الإنتاج الحربي وجه خلالها العديد من التعليمات الفنية، وذلك في ختام المران الصباحي على ملعب التتش بالجزيرة.
وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري، مسحة طبية ضمن البروتوكول الذي أعلنته وزارة الشباب والرياضة والذي يتضمن إجراء مسحات طبية لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.
وتعادل الأهلي مع الإنتاج الحربي بهدف لمثله وارتفع رصيد الفريق إلى 53 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري.
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