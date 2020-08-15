"في الحياة أنت لا تعرف ما سيحدث".. التشيرينجيتو: بوكيتينو المرشح الأول لتدريب برشلونة

فجر برنامج (التشيرينجيتو) الإسباني الشهير مفاجأة مدوية بعدما كشف وجود اسم الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو "كمرشح رئيسي" لتدريب برشلونة.

برشلونة تلقى هزيمة مُذلة بثمانية أهداف مقابل هدفين أمام بايرن ميونيخ الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

هزيمة جعلت إدارة النادي تقرر إقالة المدرب الإسباني كيكي سيتيين من منصبه، حسبما كشفت سكاي إيطاليا، والقرار الرسمي سيخرج خلال الساعات القليلة المقبلة، فمن يكون البديل؟

وكشف البرنامج الإسباني وجود اسم بوكيتينو كمرشح أول لبرشلونة من أجل التواجد في مقعد المدير الفني الموسم المقبل.

بوكيتينو قد يوقع على عقود تدريب برشلونة خلال الـ 72 ساعة المقبلة، وفقا للبرنامج الإسباني.

وفي الإطار ذاته كشفت إذاعة (كادينا سير) الإسبانية عن عقد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة لجلسة بالفعل مع بوكيتينو خلال الأسبوع الماضي لبحث إمكانية تدريبه للفريق الكتالوني الموسم المقبل.

رئيس برشلونة جمعته جلسة مع بوكيتينو، قبل حتى الهزيمة المدوية أمام بايرن ميونيخ، فالنادي لم يكن يخطط لاستمرار كيكي في منصبه، وفقا للإذاعة الإسبانية.

الأرجنتيني بوكيتينو صاحب الـ 48 عاما لم يتول تدريب أي فريق منذ الرحيل عن توتنام الإنجليزي في نوفمبر من العام الماضي.

لكن للمدرب الأرجنتيني قصة قديمة مثيرة مع برشلونة.

ماوريسيو تربطه علاقة وثيقة بـ إسبانيول، الغريم التقليدي لـ برشلونة، كلاعب وكمدرب.

كلاعب، قضى بوكيتينو 9 سنوات في إسبانيول على فترتين. فترة أولى من 1994 حتى 2001، وفترة ثانية من 2004 حتى 2006.

وكمدرب، أول تجربة تدريبية في مسيرة بوكيتينو كانت مع إسبانيول في الفترة من 2009 وحتى 2012.

وبسبب علاقته الوثيقة مع إسبانيول، خرج بوكيتينو في وقت سابق بتصريحات نارية ضد برشلونة وأجاب على سؤال (هل قد تدرب برشلونة يوما ما؟) قائلا: "أفضل الذهاب إلى مزرعتي في الأرجنتين على قيادة برشلونة".

لكن موقف بوكيتينو اختلف تماما بعد الرحيل عن توتنام، ليعود ويفتح الباب أمام فكرة تدريب برشلونة.

وقال بوكيتينو في تصريحاته في مطلع شهر أغسطس الحالي في تصريحات أبرزتها (موندو ديبورتيفو) وقتها: "لم أقصد أبدا الإساءة لـ برشلونة. كانت هناك العديد من الشائعات وقتها حول تدريبي للفريق وأردت فقط إيقاف تلك الشائعات. لم أقصد أي إساءة".

وأتم "في الحياة أنت لا تعرف ما سيحدث".

ولأننا حقا لا نعرف ما يمكن أن يحدث في الحياة، فقد نرى قريبا جدا بوكيتينو في منصب المدير الفني لـ برشلونة.