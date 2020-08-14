الزمالك: راتب شهري لـ سعد محمد واستمرار التكفل بمصروفات علاجه

الجمعة، 14 أغسطس 2020 - 21:10

كتب : أحمد شوقي صلاح

سعد محمد - ناشئ الزمالك

أعلن إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك موافقة مجلس الإدارة على على تخصيص راتب شهري لسعد محمد لاعب قطاع الناشئين، المصاب بالسرطان.

وشدد "تيجانا" أن الزمالك سيستمر في التكفل بمصروفات علاجه من مرض السرطان.

أضاف حسب الموقع الرسمي للزمالك: "نادي الزمالك لا يتخلى أبدا عن أبنائه".

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