الزمالك: راتب شهري لـ سعد محمد واستمرار التكفل بمصروفات علاجه
الجمعة، 14 أغسطس 2020 - 21:10
كتب : أحمد شوقي صلاح
أعلن إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك موافقة مجلس الإدارة على على تخصيص راتب شهري لسعد محمد لاعب قطاع الناشئين، المصاب بالسرطان.
وشدد "تيجانا" أن الزمالك سيستمر في التكفل بمصروفات علاجه من مرض السرطان.
أضاف حسب الموقع الرسمي للزمالك: "نادي الزمالك لا يتخلى أبدا عن أبنائه".
وأتم "مرتضى منصور رئيس النادي لم يتوان أو يتأخر فى الوقوف بجانب أبناء النادي".
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