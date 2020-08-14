مصدر في الأهلي لـ في الجول: حصلنا على براءة من القضايا التي رفعها الزمالك في قضية كهربا

قال مصدر داخل النادي الأهلي إن النادي حصل على براءة في القضايا التي رفعها الزمالك ضده، مشيرا إلى أن الحكم الصادر يوم الجمعة لا علاقة له بالأهلي. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح المصدر قائلا: "حصلنا على براءة في القضايا التي رفعها الزمالك ضد النادي".

وأضاف "تلك دعوى أخرى ليس لها علاقة بالأهلي".

وواصل "كهربا كان له محام خاص غير محامي النادي".

وأكمل "الأهلي كلف المحامي الدولي بالاستمرار في دعم اللاعب في قضيته، وسيتم الاستئناف على الحكم".

وأتم "من المتوقع أن يمتد التقاضي لفترة وأن تنتهي بعقوبة أقل".

وكان أمير مرتضى منصور مدير الكرة بالزمالك قد أعلن في وقت سابق صدور حكم ضد كهربا بتغريمه 33 مليون جنيه وإيقافه لـ6 أشهر في حالة عدم السداد، وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com. (طالع التفاصيل)

ماذا حدث؟

كهربا رفض العودة إلى تدريبات الزمالك والانضمام لمعسكر الفريق في قبرص، بحجة تأخر إدارة القلعة البيضاء في تنفيذ وعدها بزيادة قيمة عقده، ليسافر إلى تركيا.

صاحب الـ26 عاما شارك الموسم الماضي في 29 مباراة بين الدوري والكأس، سجل فيهم 11 هدفا وصنع 11.

وانتقل دون رغبة الزمالك إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي بعد استخراج بطاقة لعب دولية مؤقتة إلى أن يبت الفيفا في القضية التي سيرفعها الزمالك بسبب سريان عقده مع الفريق.

وشارك مع الفريق البرتغالي في 5 مباريات وسجل هدفا وحيدا.

الجناح انضم إلى الأهلي في يناير الماضي وخاض منذ حينها 10 مباريات سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.

وتقدم الزمالك بشكوى ضد كهربا لفسخ عقده من طرف واحد حسب الدعوى.

وفي المقابل أوضح محامي اللاعب وجود شكاوى مقدم من جانبه ضد مسؤولين في النادي.

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