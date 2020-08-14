"سنستمتع بتواجده في فريقنا".. رسميا - أرسنال يضم ويليان

الجمعة، 14 أغسطس 2020 - 11:31

كتب : FilGoal

ويليان

أعلن نادي أرسنال في بيان رسمي، ضم ويليان الجناح الدولي البرازيلي في صفقة مجانية بعقد يمتد لـ3 مواسم بداية من 2020-2021.

وصرح ميكيل أرتيتا مدرب المدفعجية بعد التوقيع مع ويليان قائلا: "أعتقد أنه لاعب يمكنه أن يصنع الفارق معنا".

وواصل "كنا نتابعه خلال الأشهر القليلة الماضية، وكانت لدينا نية واضحة في تعزيز خط الوسط الهجومي والجناحين، وويليان لاعب يمنحنا الكثير من التنوع".

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وتابع "يمكنه اللعب في 3 أو 4 مراكز مختلفة، ولديه خبرة في كل ما يخص عالم كرة القدم، ولديه الطموح لكي ينضم إلينا ويضع النادي حيث ينتمي، كنت منبهرا طيلة حديثي معه لرغبته الشديدة في الانضمام إلى الفريق".

وسيرتدي ويليان القميص رقم 12 مع أرسنال.

وصرح إيدو المدير التقني للنادي اللندني: "أعرفه جيدا منذ وقت طويل لأننا عملنا سويا في المنتخب البرازيلي، وبالطبع كنت أتابعه لأنه كان يلعب مع ناد آخر، لديه صفات رائعة كشخص وكلاعب بالطبع، أنا واثق بنسبة 100% أن كل شخص في غرفة الملابس والجماهير وأنا وأرتيتا سنستمتع بتواجد ويليان في فريقنا".

ويليان قضى في تشيلسي 7 سنوات منذ انضمامه للنادي اللندني قادما من أنجي الروسي في صيف 2017.

ولعب الدولي البرازيلي بقميص تشيلسي في 339 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 63 هدفا وصنع 62 آخرين.

وتوج ويليان مع تشيلسي بلقبي دوري إنجليزي ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة مرة، وفاز بالدوري الأوروبي 2018-2019 على حساب أرسنال.

وكان أرسنال قد أعلن في شهر يونيو الماضي انضمام بابلو ماري بشكل نهائي من فلامينجو بمبلغ 8 ملايين يورو، وسيدريك سواريس مدافع ساوثامبتون مجانا. (طالع التفاصيل)

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