أمير مرتضى لـ في الجول: حصلنا على حكم ضد كهربا بغرامة 33 مليون جنيه

قال أمير مرتضى منصور مدير الكرة بنادي الزمالك إن الحكم صدر لصالح فريقه في مقاضاة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي بتغريمه 33 مليون جنيه وكذلك عقوبة بإيقافه حال عدم السداد. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح أمير مرتضى لـ FilGoal.com قائلا: "حصلنا على حكم بتغريم كهربا بـ33 مليون جنيه".

وواصل "سيتم إيقافه لمدة 6 أشهر في حالة عدم السداد".

وعلم FilGoal.com أنه تم رفض القضايا التي رفعها الزمالك ضد الأهلي والغرامة موجهة للاعب وفريقه البرتغالي السابق.

وكتب أحمد مرتضى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الحمد لله، الزمالك يحصل على حقه في قضية اللاعب محمود كهربا".

الحمد لله الزمالك يحصل على حقه في قضيه اللاعب محمود كهربا — Ahmed Mortada (@AhmedMortada) August 14, 2020

ماذا حدث؟

كهربا رفض العودة إلى تدريبات الزمالك والانضمام لمعسكر الفريق في قبرص، بحجة تأخر إدارة القلعة البيضاء في تنفيذ وعدها بزيادة قيمة عقده، ليسافر إلى تركيا.

صاحب الـ26 عاما شارك الموسم الماضي في 29 مباراة بين الدوري والكأس، سجل فيهم 11 هدفا وصنع 11.

وانتقل دون رغبة الزمالك إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي بعد استخراج بطاقة لعب دولية مؤقتة إلى أن يبت الفيفا في القضية التي سيرفعها الزمالك بسبب سريان عقده مع الفريق.

وشارك مع الفريق البرتغالي في 5 مباريات وسجل هدفا وحيدا.

الجناح انضم إلى الأهلي في يناير الماضي وخاض منذ حينها 10 مباريات سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.

وتقدم الزمالك بشكوى ضد كهربا لفسخ عقده من طرف واحد حسب الدعوى.

وفي المقابل أوضح محامي اللاعب وجود شكاوى مقدم من جانبه ضد مسؤولين في النادي.

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