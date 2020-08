كهربا: سأطعن على الحكم ضدي.. الزمالك طالب بغرامة 9 ملايين دولار وحصل على 2 مليون فقط

View this post on Instagram

بعد صدور القرار بعد التواصل مع محاميي الدفاع في قضيتي ضد نادي الزمالك و التي طالب من خلالها النادي بتعويض 9 مليون يورو مع طلب معاقبتي لمدة ستة أشهر ومعاقبة النادي الأهلي و النادي البرتغالي صدر القرار فقط بتعويض مالي قداره 2 مليون دولار بالتضامن مع النادى البرتغالى لنادي الزمالك و رفض جميع الطلبات الأخرى 😄 ورغم محاباة البعض مع نادي الزمالك حتى تقع معاقبتي الا أنني و الحمد لله لم اعاقب و هذا يثبت صحة موقفي . اما بالنسبة للغرامة المالية فسيقع الطعن فيها أمام محكمة التحكيم الرياضي بلوزان و إلغائها باذن الله 🙏❤️