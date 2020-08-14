كهربا: سأطعن على الحكم ضدي.. الزمالك طالب بغرامة 9 ملايين دولار وحصل على 2 مليون فقط

رد محمود عبد المنعم "كهربا" على قرار تغريمه 33 مليون جنيه في قضيته لصالح نادي الزمالك.

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

وقال كهربا عبر حسابه على إنستجرام "بعد صدور القرار وبعد التواصل مع محاميي الدفاع في قضيتي ضد نادي الزمالك والتي طالب من خلالها النادي بتعويض 9 ملايين دولار مع طلب معاقبتي لمدة ستة أشهر ومعاقبة النادي الأهلي والنادي البرتغالي صدر القرار فقط بتعويض مالي قدره 2 مليون دولار بالتضامن مع النادى البرتغالى لنادي الزمالك ورفض جميع الطلبات الأخرى".

وأضاف "ورغم تقديم البعض للفيفا لوثيقة محاباة مع نادي الزمالك حتى تقع معاقبتي الا أنني والحمد لله لم اعاقب وهذا يثبت صحة موقفي" .

وأتم "أما بالنسبة للغرامة المالية فسيتم الطعن فيها، أمام محكمة التحكيم الرياضي بلوزان وإلغائها باذن الله".

وصرح أمير مرتضى لـ FilGoal.com قائلا: "حصلنا على حكم بتغريم كهربا بـ33 مليون جنيه".

وواصل "سيتم إيقافه لمدة 6 أشهر في حالة عدم السداد". (طالع التفاصيل)

ماذا حدث؟

كهربا رفض العودة إلى تدريبات الزمالك والانضمام لمعسكر الفريق في قبرص، بحجة تأخر إدارة القلعة البيضاء في تنفيذ وعدها بزيادة قيمة عقده، ليسافر إلى تركيا.

صاحب الـ26 عاما شارك الموسم الماضي في 29 مباراة بين الدوري والكأس، سجل فيهم 11 هدفا وصنع 11.

وانتقل دون رغبة الزمالك إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي بعد استخراج بطاقة لعب دولية مؤقتة إلى أن يبت الفيفا في القضية التي سيرفعها الزمالك بسبب سريان عقده مع الفريق.

وشارك مع الفريق البرتغالي في 5 مباريات وسجل هدفا وحيدا.

الجناح انضم إلى الأهلي في يناير الماضي وخاض منذ حينها 10 مباريات سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.

وتقدم الزمالك بشكوى ضد كهربا لفسخ عقده من طرف واحد حسب الدعوى.

وفي المقابل أوضح محامي اللاعب وجود شكاوى مقدم من جانبه ضد مسؤولين في النادي.

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