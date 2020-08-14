مواعيد مباريات الجمعة 14 أغسطس 2020.. الأهلي يواجه الإنتاج وبرشلونة ضد بايرن

تستمر منافسات الدوري المصري الممتاز بعد عودة النشاط، بإقامة 4 مباريات ضمن الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة.

تبدأ المباريات بمواجهة الجونة أمام الاتحاد السكندري في تمام الرابعة عصرا على قناة "أون تايم سبورت 1".

ويقام في نفس الموعد لقاءين، الأول، بين وادي دجلة وحرس الحدود في السادسة والنصف مساء على قناة "أون تايم سبورت2".

اللقاء الثاني الذي أثار جدلا كبيرا يوم الخميس، هو مباراة المصري ضد الإسماعيلي ويذاع على "أون تايم سبورت1"، الجدل يأتي بعد الإعلان عن إيجابية مسحة 22 فردا من الفريق البورسعيدي وإصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقرر اتحاد الكرة إقامة المباراة في موعدها ورفض التأجيل، بعد أن كان قد أجل مباراة للمصري في الأسبوع الجاري.

المصري قرر أنه لن يخوض اللقاء، والإسماعيلي أبدى التزامه بقرار اتحاد الكرة دون أن يجد جديد في القصة حتى مساء الخميس. (طالع التفاصيل)

ويواجه الأهلي مضيفه الإنتاج الحربي ضمن منافسات نفس الجولة على قناة "أون تايم سبورت1"، في التاسعة مساء.

ويخوض برشلونة مواجهة نارية للغاية أمام بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على قناة "بي إن سبورتس 1" بتعليق حفيظ دراجي.

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