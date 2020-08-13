طه إسماعيل: رمضان إلى بيراميدز؟ الأمر مالي بحت.. ذلك الراتب الضخم ليس طبيعيا

قال طه إسماعيل نجم الأهلي السابق، إن من يرحل من فريقه إلى نادي بيراميدز فالأمر مالي بحت، مشيرا إلى أنه ليس من الطبيعي دفع راتب يتخطى الـ30 مليون جنيه للاعب في الدوري المصري لأنه لا يوجد ما يعوض ذلك.

وصرح طه إسماعيل خلال تواجده في استوديو أون تايم سبورتس تعليقا على انضمام رمضان صبحي إلى بيراميدز قائلا: "هي ليست مسألة عامة، من يرحل من الأهلي ينتقل إلى بيراميدز إذا الأمر مالي بحت".

وأضاف "الاتحاد الأوروبي لديه قاعدة مالية للإيرادات لقواعد اللعب المالي النظيف".

وواصل "هل من الطبيعي أن يتم دفع 30 - 40 مليون جنيه للاعب في الدوري المصري؟ بالتأكيد لا لأنه لا يوجد ما تفعله لتعويض تلك الأموال".

الأهلي كان قد أعلن في وقت سابق انسحابه من صفقة ضم رمضان صبحي من نادي هدرسفيلد تاون وأن اللاعب يرغب في الانضمام إلى نادي بيراميدز.

وأعلن نادي بيراميدز في بيان رسمي يوم الخميس، مخاطبته هدرسفيلد من أجل الاستفسار عن إمكانية ضم رمضان صبحي. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أن إدارة نادي بيراميدز اتفقت بعد اجتماع عبر الدوائر الهاتفية، على التقدم بعرض رسمي لضم رمضان. (طالع التفاصيل)

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