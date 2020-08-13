خبر في الجول - بيراميدز يتفق على إرسال عرض لضم رمضان.. وحل ودي لأزمة الإعلان

الخميس، 13 أغسطس 2020 - 16:14

كتب : أحمد الخولي

رمضان صبحي - الأهلي - الهلال

تم الاتفاق بين مسؤولي بيراميدز وهدرسفيلد تاون على إرسال عرض رسمي لضم رمضان صبحي من النادي الإنجليزي وذلك حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com أنه في حالة التوصل لاتفاق مع بيراميدز، فلن يكون صاحب الـ23 عاما مضطرا للسفر إلى إنجلترا لتطبيق استدعاء هدرسفيلد، إذ كان من المفترض أن يغادر مصر إلى إنجلترا منتصف الأسبوع المقبل.

وعقد مسؤولي بيراميدز اجتماعا عبر الهاتف، تم الاتفاق من خلاله على إرسال العرض الرسمي لضم اللاعب.

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ويتواصل رمضان صبحي مع إحدى الشركات الراعية للنادي الأهلي عن طريق وكيله الإعلاني، حازم الحديد، للتوصل إلى حل ودي في أزمة الإعلان الذي ظهر به كلاعب للنادي الأهلي.

ورغم عدم وجود أي نص في العقد يجبره على رد ما تقاضاه مقابل الإعلان وهو مبلغ 4 ملايين جنيه، إلا أنه يتفاوض لكي يكون هناك حل مناسب لكافة الأطراف.

بيراميدز كان قد أعلن في بيان رسمي تواصله مع نادي هدرسفيلد لمعرفة طلباته المادية لبيع رمضان صبحي واصفا إياه بـ"أهم موهبة في مصر". (طالع التفاصيل)

وكان الأهلي قد أعلن في بيان رسمي أمس الأربعاء عن خروج رمضان صبحي من حسابات النادي بعد إبلاغهم برغبته في الانضمام إلى بيراميدز.

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