الإسماعيلي لـ في الجول: ملتزمون بقرار اتحاد الكرة رغم تخوفنا

كشف الإسماعيلي عن التزامه بقرار اتحاد الكرة بإقامة مواجهة الفريق أمام المصري في موعدها غدا الجمعة.

وكان النادي المصري قد أعلن عن إيجابية 20 حالة بفيروس كورونا داخل الفريق وطالب بتأجيل المباراة مثلما حدث مع مواجهة حرس الحدود.

وقال أدهم السلحدار المدرب العام للإسماعيلي لـ FilGoal.com: "ملتزمون بقرار اتحاد كرة القدم بخوض اللقاء".

وتابع "كنا نتمنى فقط أن يصدر القرار قبل ذلك بساعات للسفر إلى الإسكندرية مبكرا ويصبح هناك وقت أكبر لتوفير راحة اللاعبين".

وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن إقامة المباراة في موعدها بسبب إصابة أقل من 10 لاعبين بقائمة المصري بينما باقي الإصابات بين لاعبين ناشئين أو من الإداريين.

وأضاف السلحدار "بالطبع نخشى العدوى بفيروس كورونا ولكن في نفس التوقيت لدينا ثقة في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية".

وأتم مدرب الإسماعيلي تصريحاته "مستعدون للعب اللقاء وسنعمل على إخراج اللاعبين بسرعة من أحداث تأخير حسم اللقاء، نتمنى أن خروج المواجهة بالشكل اللائق".

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