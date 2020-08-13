العشري لـ في الجول: أرفض فكرة خوض مواجهة الإسماعيلي.. القرار في يد الإدارة

الخميس، 13 أغسطس 2020 - 15:23

كتب : أيمن عيد

طارق العشري - الزمالك - المصري

قال طارق العشري مدرب المصري إنه يرفض تماما فكرة خوض مواجهة الإسماعيلي، مشيرا إلى أن الموقف بيد إدارة النادي الآن لخوض اللقاء من عدمه. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح العشري قائلا: "رافض تماما لفكرة خوض اللقاء، لن نجازف بصحة اللاعبين".

وأضاف "كل مدرب يتمنى أن يكون معه قوام قوي ولكن وضع الفريق لا يسمح".

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وواصل "الموقف الآن بيد إدارة النادي، هي صاحبة القرار إذا كانت ترى أن القوام يسمح بخوض المباراة أو لا".

وأكمل "لن أقوم بعمل مسحة أخرى إلا بعد استكمال الـ14 يوم عزل حتى الاطمئنان على سلامتي".

اتحاد الكرة المصري قرر إقامة مواجهة المصري والإسماعيلي موعدها المحدد له غدا الجمعة رغم حالات فيروس كورونا الإيجابية التي وصلت 20 حالة في النادي البورسعيدي. (طالع التفاصيل)

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