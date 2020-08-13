أوزيل: من المهم للعالم قول إن حياة المسلمين مهمة

قال ميسوت أوزيل لاعب أرسنال الإنجليزي إن "حياة المسلمين مهمة" في إشارة لما تحدث عنه سابقا بشأن مسلمين الإيجور في الصين.

مسعود أوزيل النادي : أرسنال أرسنال

وكان أوزيل قد أطلق منشورا غاضبا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، هاجم فيه "السياسة القمعية للحكومة الصينية في حق مسلمي الإيجور".

ليخرج أرسنال في وقت لاحق ويشدد على أن آراء أوزيل تعبر عنه فقط، ولا تعبر عن النادي الذي يمثله.

وعلق أوزيل عن الأمر قائلا لموقع "ذا أثليتيك": "كل الناس متساوون، لا يهم ما دينك أو لونك، مسلم مسيحي يهودي أسود أبيض أو أي شيء آخر، نحن متساوون".

وأضاف "ما قلته لم يكن ضد الشعب الصيني، لكن ضد من يضطهد مسلمي الإيجور والأشخاص الآخرين الذي لا يساعدونهم مثل الدول المسلمة".

وتابع "قدمت لأرسنال الكثير داخل وخارج الملعب، ورد فعلهم كان محبطا، قالوا إنهم لن يتدخلوا في السياسة، تلك ليست سياسة ومن ثم يتدخلون في شؤون أخرى".

وواصل "في أمريكا رأينا جورج فلويد يُقتل والعالم قال إن حياة السود مهمة، هذا صحيح، لكننا متساوون ومن الجيد أن يحارب الناس ضد الظلم، هناك الكثير من اللاعبين أصحاب البشرة السمراء والجماهير لأرسنال، ومن الرائع دعمهم لنا".

وأتم "أتمنى أن نفعل ذلك مع المسلمين لأن أرسنال لديه لاعبين مسلمين كُثر وجماهير أيضا، ومن المهم للعالم أن يقول إن حياة المسلمين مهمة".

صانع الألعاب البالغ 31 عاما شارك خلال الموسم المنصرم في 23 مباراة وسجل هدفا وصنع 3.

وخرج أوزيل من حسابات مدربه ميكيل أرتيتا تماما، إذ أن آخر مباراة لعبها مع أرسنال كانت في شهر مارس الماضي قبل توقف نشاط كرة القدم، ضد وست هام يونايتد في الجولة الـ29.

وتواجد على مقاعد البدلاء مرتين بعد استئناف النشاط الكروي في شهر يونيو، ثم يغيب عن أرسنال بسبب مشاكل في الظهر لفترة طويلة حتى الآن.

ومنذ انتقاله من ريال مدريد في صيف 2014 خاض أوزيل 254 مباراة سجل 44 هدفا وصنع 77.

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