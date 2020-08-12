منافس الزمالك والإسماعيلي – تقرير: الرجاء يستعيد خدمات الثنائي المحترف

الأربعاء، 12 أغسطس 2020 - 18:33

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الرجاء

يقترب نادي الرجاء المغربي من استعادة خدمات الثنائي الكونغولي فابريس نوجوما وبن مالانجو في منتصف أغسطس الجاري.

وحسب موقع "le360" المغربي فأنه من المقرر أن تستأنف دولة الكونغو الديموقراطية الرحلات الجوية في 15 أغسطس الجاري.

ويعمل النادي لاستعادة الثنائي المحترف في أقرب وقت ممكن، بعدما فشل في وقت سابق سفر الثنائي لفرنسا ومنها للدار البيضاء، مما أدى لانتظار فتح المجال الجوي في الكونغو.

أخبار متعلقة
منافس الزمالك والإسماعيلي - أحداد يقود الرجاء لاستعادة صدارة الدوري المغربي الرجاء المغربي: كاف لم يخبرنا بإقامة المواجهات الإفريقية بجماهير منافس الزمالك – الرجاء يهزم أسفي وينتزع صدارة الدوري المغربي الرجاء لـ في الجول: سنتواصل مع الزمالك بشأن مشاركة أحداد أمامه في دوري الأبطال

واستعاد الرجاء صدارة الدوري المغربي لكرة القدم بعد الفوز على حسنية أغادير بهدفين دون رد أمس الثلاثاء.

رفع الرجاء رصيده إلى 42 نقطة بعد مرور 21 جولة لينفرد بصدارة الدوري المغربي.

ويتقدم الرجاء على الوداد بفارق نقطتين قبل تسع جولات من نهاية المسابقة.

ويلعب الرجاء مباراته المقبلة يوم السبت أمام سريع وادي زم ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري.

ويستضيف الرجاء فريق الزمالك المصري أحد يومي 25 أو 26 من شهر سبتمبر المقبل على أن تقام مباراة الإياب في مصر أحد يومي 2 أو 3 أكتوبر.

ومن المقرر أن يواجه الرجاء فريق الإسماعيلي في نصف نهائي البطولة العربية للأندية لكن لم يتحدد موعد اللقاء حتى الآن.

اقرأ أيضا:

كيف يستعد الأهلي لمواجهة الوداد

أول وفاة في الدوري المصري بسبب كورونا

فيروس كورونا يضرب الدوري الإسباني

مدير فني جديد لطنطا

الرجاء المغربي الزمالك الإسماعيلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
في الجول يكشف - كواليس تفاوض بيراميدز مع رمضان صبحي وقيمة عقد اللاعب 4 دقيقة | الدوري المصري
تقرير مغربي: أحداد رفض العودة لمصر بعد انتهاء الإعارة ليواصل الطريق مع الرجاء 24 دقيقة | الدوري المصري
مباشر - افتتاح استاد الأهلي 28 دقيقة | الدوري المصري
منافس الأهلي – الناهيري يغيب عن جلسة تجديد تعاقده مع الوداد 35 دقيقة | إفريقيا
الأهلي: رمضان خارج حساباتنا.. أبلغنا برغبته في الانتقال إلى بيراميدز 38 دقيقة | الدوري المصري
منافس الزمالك والإسماعيلي – تقرير: الرجاء يستعيد خدمات الثنائي المحترف 55 دقيقة | إفريقيا
بالصور – لافتة ومدخل استاد الأهلي ساعة | الدوري المصري
المقاولون لـ في الجول: سلبية مسحة الفريق بالكامل باستثناء إداري قبل مواجهة سموحة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – تفاصيل استاد الأهلي.. الاسم الرسمي وموقف الإنتاج وكثير من المشاريع المقترحة 2 خبر في الجول - رمضان يتلقى استدعاءً من هدرسفيلد للعودة لإنجلترا.. وطوارئ في الأهلي 3 هدرسفيلد لـ في الجول: وصلتنا عروض لـ رمضان صبحي.. أحدها مقابل 5 ملايين يورو 4 خبر في الجول – الاتفاق مع هدرسفيلد يقترب.. الأهلي ينتظر رد رمضان النهائي
قد ينال إعجابك