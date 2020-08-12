منافس الزمالك والإسماعيلي – تقرير: الرجاء يستعيد خدمات الثنائي المحترف

يقترب نادي الرجاء المغربي من استعادة خدمات الثنائي الكونغولي فابريس نوجوما وبن مالانجو في منتصف أغسطس الجاري.

وحسب موقع "le360" المغربي فأنه من المقرر أن تستأنف دولة الكونغو الديموقراطية الرحلات الجوية في 15 أغسطس الجاري.

ويعمل النادي لاستعادة الثنائي المحترف في أقرب وقت ممكن، بعدما فشل في وقت سابق سفر الثنائي لفرنسا ومنها للدار البيضاء، مما أدى لانتظار فتح المجال الجوي في الكونغو.

واستعاد الرجاء صدارة الدوري المغربي لكرة القدم بعد الفوز على حسنية أغادير بهدفين دون رد أمس الثلاثاء.

رفع الرجاء رصيده إلى 42 نقطة بعد مرور 21 جولة لينفرد بصدارة الدوري المغربي.

ويتقدم الرجاء على الوداد بفارق نقطتين قبل تسع جولات من نهاية المسابقة.

ويلعب الرجاء مباراته المقبلة يوم السبت أمام سريع وادي زم ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري.

ويستضيف الرجاء فريق الزمالك المصري أحد يومي 25 أو 26 من شهر سبتمبر المقبل على أن تقام مباراة الإياب في مصر أحد يومي 2 أو 3 أكتوبر.

ومن المقرر أن يواجه الرجاء فريق الإسماعيلي في نصف نهائي البطولة العربية للأندية لكن لم يتحدد موعد اللقاء حتى الآن.

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