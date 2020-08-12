مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: موليكا يوقع لستاندارد لييج البلجيكي

الأربعاء، 12 أغسطس 2020 - 17:56

كتب : محمد عبد العظيم

جاكسون موليكا

كشف مصدر مقرب من جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي عن توقيعه الرسمي لنادي ستاندارد لييج البلجيكي.

جاكسون موليكا

النادي : مازيمبي

وقال المصدر لـ FilGoal.com: " جاكسون موليكا وقع بالفعل منذ قليل على عقود انضمامه لستاندارد لييج البلجيكي لمدة 4 مواسم".

وأضاف "وحاليا يتم الاتفاق النهائي بين الناديين على الشروط النهائية بالصفقة فيما يخص القيمة النهائية وشروط العقد فيما يخص نسبة إعادة البيع وسيعلن مازيمبي على كافة التفاصيل".

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ورغم اقتراب ليل الفرنسي كثيرا، إلا أن النادي البلجيكي حسم الأمور سريعا حيث بدأت المفاوضات يوم الإثنين بحسب المصدر.

وأتم " موليكا سيسافر نهاية الاسبوع لبلجيكا للانضمام بشكل نهائي لناديه الجديد"

وقدم موليكا الذي ظهر على رادار الأهلي مستوى مميزا مع مازيمبي في الموسم الحالي من دوري أبطال إفريقيا وسجل 7 أهداف خلال 10 مباريات شارك بها لكنه ودع من الدور ربع النهائي على يد الرجاء المغربي.

وشارك اللاعب في 4 مباريات دولية مع الكونغو الديموقراطية وسجل هدفا وحي

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