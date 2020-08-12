مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: موليكا يوقع لستاندارد لييج البلجيكي

كشف مصدر مقرب من جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي عن توقيعه الرسمي لنادي ستاندارد لييج البلجيكي.

جاكسون موليكا النادي : مازيمبي

وقال المصدر لـ FilGoal.com: " جاكسون موليكا وقع بالفعل منذ قليل على عقود انضمامه لستاندارد لييج البلجيكي لمدة 4 مواسم".

وأضاف "وحاليا يتم الاتفاق النهائي بين الناديين على الشروط النهائية بالصفقة فيما يخص القيمة النهائية وشروط العقد فيما يخص نسبة إعادة البيع وسيعلن مازيمبي على كافة التفاصيل".

ورغم اقتراب ليل الفرنسي كثيرا، إلا أن النادي البلجيكي حسم الأمور سريعا حيث بدأت المفاوضات يوم الإثنين بحسب المصدر.

وأتم " موليكا سيسافر نهاية الاسبوع لبلجيكا للانضمام بشكل نهائي لناديه الجديد"

وقدم موليكا الذي ظهر على رادار الأهلي مستوى مميزا مع مازيمبي في الموسم الحالي من دوري أبطال إفريقيا وسجل 7 أهداف خلال 10 مباريات شارك بها لكنه ودع من الدور ربع النهائي على يد الرجاء المغربي.

وشارك اللاعب في 4 مباريات دولية مع الكونغو الديموقراطية وسجل هدفا وحي

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