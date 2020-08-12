مواعيد مباريات الأربعاء 12-8-2020 والقناة الناقلة لبداية ربع نهائي دوري الأبطال

الأربعاء، 12 أغسطس 2020 - 10:32

كتب : FilGoal

روبن جوسينز مدافع أتالانتا

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات الأربعاء الموافق 12 أغسطس والقنوات الناقلة.

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يبدأ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء بمواجهة أولى ووحيدة.

أتالانتا يواجه باريس سان جيرمان الساعة التاسعة مساء على ملعب "دا لوش" في لشبونة. المباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق جواد بدة.

الدوري التونسي

وفي تونس تقام عدة مباريات في الدوري التونسي. أبرز المباريات سيجمع بين النادي البنزرتي والنجم الساحلي الساعة السادسة مساء عبر قناة التونسية 1، وفي نفس التوقيت يلعب شباب قيروان مع النادي الإفريقي.

ويليهما مباراة القمة بين الترجي الرياضي والصفاقسي الساعة الثامنة و10 دقائق. مباراة منقولة عبر قناتي التونسية 1 والكأس 1.

للتعرف على مواعيد كل المباريات من هنا

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