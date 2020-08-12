مجدي عبد الغني: رمضان لا يريد البقاء في الأهلي.. ولا أعرف من تعاقد مع جيرالدو

لا يرغب مجدي عبد الغني نجم الأهلي السابق من جماهير الفريق الغضب من رمضان صبحي حال قرر الرحيل عن صفوف الفريق.

وقال عبد الغني: "رمضان صبحي لا يريد البقاء في الأهلي، وليس على جمهور الأهلي أن يغضب منه".

وواصل عبر قناة TEN: "الأهلي دفع بزيادة في إعارته، والفريق لا يقف على لاعب ولا على رمضان".

واستدرك "محمود الخطيب كان يصاب وكنا نلعب ونفوز بدونه، الأهلي لا يقف على لاعب أو رمضان".

وأضاف "إصابات الخطيب أظهرت طاهر أبو زيد وبدأوا بعد ذلك اللعب سويا، إصابة شطة السبب في ظهوري مع الأهلي ولولاها لم أكن لألعب".

وعلم FilGoal.com أن الاتفاق الوشيك مع هيدرسلفيد سيسمح للأهلي بضم رمضان بشكل نهائي بعد تمديد الإعارة ليستمر في المشاركة في الموسم الجاري. (طالع التفاصيل)

وتابع: "اقتراب رحيل أحمد فتحي عن الأهلي أظهرت محمد هاني وأبرزت قدراته، وفايلر لم يرد خسارة أحمد فتحي حال خسر محمد هاني بسبب الإصابة أو الإيقاف".

وأكمل "محمد هاني مطلوب في أوروبا وبدأت الأعين تصوب عليه، وسبق أن تحدث معي أشخاص عنه قبل أن يظهر مع الفريق الأول".

وعن الأنجولي جيرالدو "لا يعجبني جيرالدو ولا أعرف من تعاقد معه لابد أن يُعرض للبيع".

وأتم "سجل هدفا مع الأهلي في الدور الأول وبعدها توقف الدوري بسبب كورونا، لابد من إعطاء الفرص لأحمد الشيخ فهو لاعب جيد".

جيرالدو سجل 3 أهداف وصنع 6 في جميع المسابقات مع الأهلي منذ انضمامه.

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