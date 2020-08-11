منافس الزمالك والإسماعيلي - أحداد يقود الرجاء لاستعادة صدارة الدوري المغربي

الثلاثاء، 11 أغسطس 2020 - 22:58

كتب : FilGoal

حميد أحداد - الرجاء

استعاد الرجاء البيضاوي صدارة الدوري المغربي لكرة القدم بعد الفوز على حسنية أغادير بهدفين دون رد.

وقاد حميد أحداد نجم الزمالك المعار إلى الرجاء فريقه لصدارة الترتيب بتسجيل الهدف الثاني لتأكيد فوز فريقه.

وكان سفيان رحيمي قد سجل هدف التقدم مبكرا في الدقيقة الثالثة وهو الهدف الذي انتهى به الشوط الأول.

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وفي الشوط الثاني نجح حميد أحداد بعد أربع دقائق فقط من تسجيل الهدف الثاني وتعزيز تقدم فريق الرجاء.

رفع الرجاء رصيده إلى 42 نقطة بعد مرور 21 جولة لينفرد بصدارة الدوري المغربي.

ويتقدم الرجاء على الوداد بفارق نقطتين قبل تسع جولات من نهاية المسابقة.

ويلعب الرجاء مباراته المقبلة يوم السبت أمام سريع وادي زم ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري.

ويستضيف الرجاء فريق الزمالك المصري أحد يومي 25 أو 26 من شهر سبتمبر المقبل على أن تقام مباراة الإياب في مصر أحد يومي 2 أو 3 أكتوبر.

ومن المقرر أن يواجه الرجاء فريق الإسماعيلي في نصف نهائي البطولة العربية للأندية لكن لم يتحدد موعد اللقاء حتى الآن.

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الرجاء حميد أحداد الزمالك الإسماعيلي
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