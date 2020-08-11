رسميا - هويبيرج صفقة توتنام الصيفية الأولى

أعلن توتنام الإنجليزي عن ضمه الدنماركي بيير-إيميل هويبيرج قادما من ساوثامبتون الإنجليزي حتى صيف 2025.

وسيرتدي هويبيرج القميص رقم 5 مع الديوك اللندنية ، وهو القميص الذي ارتداه البلجيكي يان فيرتونخين الذي انتهى تعاقده، وهو ما قد يعني رحيله عن صفوف الفريق بعد 8 مواسم.

توتنام سيدفع 15 مليون جنيه إسترليني، مع إضافات ستصل بالصفقة لـ 19 مليون جنيه إسترليني، مقابل الحصول على خدمات لاعب الوسط هويبيرج، وفقا لموقع "ذا أثيليتك".

الدنماركي قال عقب التوقيع للموقع الرسمي: "مرحبا بالجماهير أنا فخور جدا ومتحمس للغاية لتواجدي هنا، لا أطيق الانتظار للقائكم والظهور أمامكم".

وواصل "في كل مرة سأرتدي هذا القميص سأقدم 100%؜ لهذا النادي العظيم".

وتابع "أريد أن أقدم كل ما لدي ولكن أريد أيضا أن أتعلم الكثير، أريد أن أكون أفضل وما كان مهما جدا بالنسبة لي هو أنني كنت أرغب في اللعب في نادٍ كنت أرى نفسي فيه لسنوات عديدة - وكان توتنهام هو الوحيد".

وأتم "لذلك أنا سعيد جدا وفخور لوجودي هنا. القادة واللاعبون الذين لدينا من الطراز العالمي والمدرب أيضا، لذا مرة أخرى، أريد التعلم منهم واللعب معهم وأن أرى كيف يتصرفون، إنه حلم ولكنه أيضا شيء عليك أن تتعلم منه وتتحمس له".

"I think there's a fantastic future ahead for the Club and I wanted so much to be a part of that." 🗣️ @hojbjerg23's first Spurs interview.#HøjbjergIsHere ⚪️ #COYS pic.twitter.com/hlsfcigT2P — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 11, 2020

هويبيرج سبق له اللعب لـ بايرن ميونيخ الألماني وتدرج في المراحل السنية المختلفة مع الفريق، بعد الانضمام له عام 2012 قادما من بروندبي الدنماركي.

مع بايرن، ِشارك هويبيرج في 25 مباراة بواقع 994 دقيقة ونجح في الصناعة مرة.

ساوثامبتون تعاقد مع هويبيرج قادما من بايرن عام 2016 بعقد يمتد حتى صيف 2021، وهنا كانت الأزمة.

لاعب الوسط الذي كان يرتدي شارة قيادة ساوثامبتون رفض تجديد عقده مع ساوثامبتون، بل وخرج وتحدث بشكل صريح لوسائل الإعلام قبل نهاية الدوري عن رغبته في الرحيل، قائلا: "أعرف ماذا أريد والنادي يعلم أيضا ماذا أريد. رغبتي هي اللعب في مستوى أعلى. ساوثامبتون أعطاني فرصة الظهور ولكن هدفي واضح. أريد الفوز بالدوري ودوري أبطال أوروبا".

النادي الإنجليزي لم يقبل بسهولة تصريحات قائده، ليقرر بشكل رسمي تجريده من شارة القيادة.

وتحدث رالف هاسنهوتل مدرب ساوثامبتون وقتها عن القرار، قائلا: "الأمور كانت واضحة. هويبيرج لن يكون قائدا من جديد لـ ساوثامبتون. أخبرته بأنه إذا لم يُجدد عقده فأنه لن يكون القائد، وهو اختار ذلك".

مع ساوثامبتون، لعب لاعب الوسط الدنماركي 134 مباراة ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 6.

توتنام تحرك للتعاقد مع لاعب ساوثامبتون، بعد حديث مورينيو الصريح عن عدم إعجابه بخيارات الوسط لدى فريقه، وتحديدا ندومبلي.

مورينيو خرج بعد تعادل فريقه في الدوري أمام بيرنلي، قائلا: "في الشوط الأول، لم نمتلك لاعب وسط في الملعب. بالتأكيد لا أتحدث عن الشاب اوليفير لأنه في الـ 19 من عمره، ولكني لن أهرب بعيدا وسأقول إن ندومبلي كان لديه الوقت الكافي للوصول لمستوى مختلف عما يقدمه الآن".

والآن مورينيو يستعد لانضمام لاعب وسط جديد في فريقه الذي سيلعب تصفيات الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

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